Conto demo MT4: ecco come aprirne uno

L’account demo è considerato estremamente utile per i nuovi investitori nelle prime fasi di ingresso nel mercato finanziario, aiutandoli a padroneggiare le competenze di base e consentendo agli utenti di sperimentare il trading senza incorrere in alcun rischio. Per aprire un conto demo Metaquotes su MT4, segui la breve guida qui sotto:

1. Perché dovresti fare trading con un account virtuale?

Un conto demo è l’opzione migliore per i trader prima di fare trading su un conto reale. Con un account demo, gli utenti riceveranno una quantità virtuale di denaro per esercitarsi a investire, imparare ad analizzare il mercato utilizzando indicatori tecnici, copiare operazioni e acquistare segnali direttamente sul conto demo da MetaTrader.

Funzionalità disponibili sull’account virtuale MT4:

Un saldo virtuale fino a $ 50.000 ti dà la possibilità di testare la piattaforma di trading ed esplorare il mercato.

L’account demo è disponibile su desktop o dispositivi mobili.

L’account demo replica esattamente ciò che incontrerai con un account live (interfaccia, grafico, prodotti).

È possibile utilizzare l’indicatore MT4 gratuito, gli strumenti di disegno in MT4.

Testare strategie di trading automatizzate (robot di trading automatico).

Acquisisci familiarità con l’analisi tecnica prima di aprire un conto reale.

In tal modo, puoi imparare a osservare il mercato, testare l’efficacia della tua strategia di trading e sperimentare una varietà di strategie senza rischiare il tuo fondo.

Inoltre, l’account demo viene utilizzato frequentemente anche dagli investitori professionali come strumento utile per aiutarli a praticare nuovi metodi di trading.

2. Come aprire un conto Demo su MT4 PC?

Ci sono due modi per aprire un conto Demo e fare pratica di trading su MT4:

Crea un account Demo Metaquotes direttamente su MT4. Iscriviti per un account demo di broker che supportano il trading su MT4.

Questo tutorial ti mostrerà come aprire un account Demo Metaquotes direttamente su MT4 su PC:

Apri la piattaforma MT4, seleziona File -> Apri un account -> Avanti .

-> -> . Fai clic su Apri un conto demo -> Avanti -> Inserisci le informazioni personali come richiesto. Dopo aver completato, seleziona la casella “Accetto i termini e le condizioni per l’apertura di un account e la politica di protezione dei dati” -> Avanti -> Fine per completare.

3. Come aprire un conto demo su MT4 mobile

Per maggiore comodità, un conto demo può essere aperto su una piattaforma desktop e nelle applicazioni mobili MetaTrader 4. Per aprire un conto demo Metaquotes direttamente dall’app MetaTrader 4, procedi nel seguente modo:

Apri l’app MT4, fai clic su Impostazioni -> Nuovo account -> Apri un conto demo -> demo di Metaquotes .

-> -> -> . Inserisci le informazioni personali (inclusi nome, numero di telefono, e-mail, tipo di account, leva, importo del deposito) e fai clic su Registra .

(inclusi nome, numero di telefono, e-mail, tipo di account, leva, importo del deposito) e fai clic su . Quindi apparirà una finestra che contiene informazioni sul conto aperto: “Login” – il numero di conto, “Password” – la password per l’accesso, “Investitore” – la password dell’investitore. Salva queste informazioni di accesso per gli accessi futuri. Premi Fine per tornare alla schermata di trading MT4 e iniziare a praticare l’investimento.

Domande frequenti

1. Come aggiungere fondi al conto demo MT4?

I trader non sono in grado di depositare fondi virtuali nel proprio conto Demo. Se vuoi continuare a sperimentare sul conto demo MT4, puoi semplicemente aprirne uno nuovo.

2. Come reimpostare la password dell’account demo MT4?

Per modificare la password di MetaTrader 4, attenersi alla seguente procedura:

Apri la piattaforma MT4 e accedi.

Fai clic su “Strumenti” -> “Opzioni” -> “Server” nel menu in alto.

-> -> nel menu in alto. Una nuova finestra si aprirà quando si fa clic sul pulsante “Cambia “.

“. Dovrai inserire la tua password principale corrente due volte, così come la tua nuova password.

3. Cosa fare se dimentichi il tuo account virtuale MT4?

Se dimentichi la password del tuo account demo, torna all’e-mail che ti hanno emesso quando ti sei registrato per la prima volta alla demo.

Se non riesci a trovare quell’email, registrati per un nuovo account demo.

Si può dire che un’adeguata preparazione con un conto demo è un ottimo modo per iniziare prima di entrare nel mercato finanziario. E il modo migliore per imparare e praticare il trading con la piattaforma MT4 è utilizzare un account virtuale.