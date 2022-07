Locked Staking Binance: cos’è e come funziona

Lo staking è un modo per picchettare una quantità di criptovalute per aiutare a supportare l’implementazione della sicurezza per la blockchain per ricevere ricompense. Allora, cos’è Locked Staking Binance? Come essere ricompensati con Locked Staking Binance? Dopo aver letto l’articolo qui sotto, gli investitori su Binance sapranno come utilizzare questa funzione in modo competente.

Cos’è Locked Staking Binance?

Se hai mai imparato come funziona Bitcoin, tutti conoscono Proof of Work (PoW). Questo è il meccanismo con cui i minatori risolvono algoritmi complessi per aggiungere nuovi blocchi alla blockchain. In cambio, riceveranno una ricompensa. Tuttavia, Proof of Work (PoW) richiede molto sforzo e costi.

Nel frattempo, Proof of Stake è un’alternativa meno dispendiosa in termini di risorse che produce e convalida ancora nuovi blocchi mediante picchettamento.

I partecipanti allo staking puntano molte criptovalute per un tempo specifico, il numero di criptovalute bloccate viene selezionato in modo casuale per generare un nuovo blocco. A quel tempo, i partecipanti allo staking riceveranno ricompense, simili ai minatori che risolvono l’algoritmo della blockchain.

Allora, cos’è Locked Staking Binance? Locked Staking Binance è dove i partecipanti bloccano alcune delle loro criptovalute su Binance per scommettere e guadagnare ricompense. Maggiore è il numero di depositi crittografici, maggiori sono le possibilità di essere selezionati e maggiore è la ricompensa del depositante.

Calcolatore Bloccato Staking Binance

Come calcolare la ricompensa quando si partecipa a Staking è uno dei problemi a cui molte persone sono più interessate. Tuttavia, non esiste una formula specifica per questo. Ogni rete blockchain utilizza modi diversi per calcolare i premi. Molti fattori entrano nel determinare il rapporto di ricompensa, tra cui il numero totale di monete puntate sulla rete, il periodo di puntata e la moneta utilizzata per lo staking …

puntata ad una percentuale fissa. I partecipanti possono visualizzare in anteprima il tasso di profitto direttamente sulla finestra durante lo staking. Soprattutto quando il mercato scende, i partecipanti allo staking hanno ancora la garanzia di ricevere abbastanza interesse. Pertanto, questa forma viene utilizzata da molti investitori durante il periodo di mercato al ribasso per ottimizzare i profitti dalla quantità di criptovaluta che possiedono.

Cos’è il rischio Locked Staking Binance?

Binance è la più grande piattaforma di trading per volume e viene fornita con la migliore sicurezza nel mercato delle criptovalute. Inoltre, Binance ha anche selezionato i migliori progetti per gli utenti. Pertanto, quando si partecipa a Locked Staking Binance, non vi è alcun rischio di perdere la criptovaluta utilizzata per depositare. Ma il tempo di picchettamento è di solito 1-3 mesi, che è un tempo lungo. Durante questo periodo, potrebbero esserci forti fluttuazioni del mercato. Il valore dell’asset diminuirà in modo significativo. Questo è il rischio più significativo che i partecipanti possono affrontare quando fanno Staking.

Modo per Locked Staking su Binance

Passaggio 1: accedi al tuo account Binance. Se non hai un account Binance, puoi registrarti seguendo il link qui sotto:

Passaggio 2: accedere alla funzione Locked Staking

Fai clic sulla scheda Finanza, seleziona Binance Earn

Scorri verso il basso fino all’area Staking bloccato, seleziona Vai a Staking

Passaggio 3: selezionare un progetto a cui partecipare a Staking

Nella pagina di puntata, i partecipanti possono vedere un elenco di tutti i progetti che consentono lo staking e il rendimento annuale (APY) corrispondente al tempo richiesto e all’importo minimo. Fai clic su Puntata ora.

Inserisci le informazioni richieste: Quantità di criptovaluta che desideri scommettere, seleziona la casella dei termini e fai clic su Conferma.

Dopo la conferma, inizia ufficialmente lo staking. Una volta completato il processo, la criptovaluta depositata viene automaticamente riscattata e restituita al portafoglio Spot del partecipante.

Conclusione

Sopra ci sono informazioni per aiutare i lettori a capire cos’è Locked Staking Binance e le istruzioni per lo staking. Lo staking è una forma semplice di guadagno passivo su Binance.