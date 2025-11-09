Conto Deposito Più di Credem Banca: Vantaggi e Caratteristiche da Scoprire

Per gestire i risparmi in modo sicuro e redditizio, il conto deposito Più di Credem Banca rappresenta una scelta interessante.

Questa soluzione offre un tasso d’interesse annuale lordo del 2,25% per un periodo di sei mesi, risultando particolarmente allettante per chi desidera far crescere i propri capitali.

Condizioni di apertura del conto deposito

Per accedere a questo conto deposito, è necessario effettuare un versamento minimo di 5.000 euro. Inoltre, è richiesta la sottoscrizione di un prodotto o servizio di investimento che equivalga ad almeno il 30% dell’importo depositato. Questa condizione, sebbene possa apparire restrittiva, rappresenta un’opportunità per diversificare gli investimenti.

Il tasso garantito e l’accredito degli interessi

Il tasso di interesse è garantito a scadenza, pertanto alla conclusione del periodo di sei mesi gli interessi maturati verranno accreditati direttamente sul conto corrente del cliente. Per aprire un conto deposito Più, è necessario possedere un conto corrente Credem, come il Credem Link, che offre vantaggi esclusivi senza alcun canone.

Benefici del conto corrente Credem Link

Il Credem Link è un conto online che consente di gestire le finanze senza costi aggiuntivi. Oltre alla gratuità del canone, i clienti hanno la possibilità di ricevere fino a 200 euro in buoni regalo Amazon, partecipando a promozioni attive fino al 30 novembre. Questa opportunità rende l’apertura del conto ancora più vantaggiosa.

Le opzioni per la carta di debito

Nell’ambito della gestione del conto, i clienti possono scegliere tra due diverse carte di debito. La Credemcard Internazionale Mastercard offre canone gratuito per il primo anno, con un costo successivo di 1,50 euro al mese. Questa carta è utilizzabile anche all’estero. In alternativa, la Credemcard Pagobancomat non prevede costi, nemmeno dopo il primo anno, ma è limitata all’uso nazionale.

Flessibilità e prelievi dal conto deposito

Una delle caratteristiche principali del conto deposito Più è la possibilità di svincolare le somme depositate, sebbene ciò comporti un costo. Per ritirare i fondi prima della scadenza, è prevista una penale dello 0,033% (con un minimo di 100 euro). Questo implica che, sebbene sia possibile accedere ai propri risparmi in caso di necessità, è consigliabile mantenere il deposito per l’intero periodo per massimizzare i benefici.

Il conto deposito Più di Credem Banca si configura come una soluzione vantaggiosa per coloro che desiderano far crescere i propri risparmi in modo sicuro e con un rendimento interessante. La combinazione di un tasso d’interesse competitivo, l’assenza di costi nel conto corrente e le opportunità di bonus rendono questa offerta particolarmente allettante per i risparmiatori.