Conto Neteller: come verificarne l’avvenuta apertura

Per utilizzare un account e-wallet Neteller, è necessario verificare l’account Neteller stabilito. Pertanto, la verifica dell’account richiede tre passaggi: inserisci le informazioni personali = > Collega carta di debito / credito e deposita l’importo minimo = > verifica con documenti legali. Qui ti guidiamo attraverso i passaggi.

Accedi al link di registrazione qui per APRIRE IL CONTO NETELLER e verificare il conto. Se ti sei già registrato, puoi saltare questo passaggio e procedere con la verifica.

Registrazione completa

Passaggio 1: preparare i documenti.

In primo luogo, hai bisogno del tuo passaporto / carta d’identità / ID cittadino per la verifica dell’identità e dell’estratto conto bancario / estratto conto della carta di credito per la verifica dell’indirizzo.

L’estratto conto deve contenere le seguenti informazioni: Il tuo nome + Il tuo indirizzo + 6 mesi dalla data della fattura.

Dopo aver ottenuto tutti i documenti, si compilano le informazioni. Fai clic su “Inizia” per avviare il processo di verifica dell’account.

Passo 2: Inserisci le informazioni personali.

Dopo essere stato reindirizzato all’interfaccia come mostrato di seguito, inserisci le tue informazioni personali nel * richiesto e premi Avanti.

Si noti che l’indirizzo compilato deve corrispondere al 100% all’indirizzo sull’estratto conto.

Passaggio 3: verifica il numero di telefono.

Nel passaggio successivo, è necessario verificare il numero di telefono inserendo il codice inviato al messaggio telefonico è completo. Tuttavia, per i clienti che non ricevono il codice inviato tramite SMS telefonico, è possibile ricevere il codice per posta facendo clic su Invia codice a e-mail.

Passaggio 4: genera un codice di sicurezza a 6 cifre.

Come altri portafogli elettronici, è necessario generare un codice di sicurezza Secure ID, il secondo livello di sicurezza del tuo account Neteller.

Accedi al tuo account, effettui pagamenti o trasferisci denaro utilizzando un codice di sicurezza a 6 cifre.

Questo codice viene generato dall’utente. Il codice non cambia, quindi è necessario annotare il codice ID di sicurezza per un uso regolare.

Collega la carta e ricarica il deposito minimo.

Passo 1: Collegamento alla carta.

In secondo luogo, inserisci i dati della tua carta di credito / debito per collegare la carta al tuo conto Neteller.

Passo 2: Deposita l’importo minimo da attivare.

L’importo minimo del deposito è di 1,19 usd.

Il testo “Vuoi che questi soldi siano disponibili per il pagamento sui siti di gioco d’azzardo?” Seleziona “No”. Neteller impedisce che il flusso di fondi venga utilizzato per scopi di scommessa.

Quindi premere “Continua” e inserire il codice OTP inviato al numero di telefono per ricevere il codice.

Verifica documenti (Verifica conto neteller )

Dopo il deposito, verifichi il tuo account con i documenti legali preparati sopra. Fai clic su Verifica account per iniziare.

Passaggio 1: verifica la tua identità (ID).

Puoi utilizzare i seguenti documenti: passaporto / carta d’identità / identificazione del cittadino / patente di guida per verificare la tua identità.

Neteller offre anche due modi per verificare: Più veloce per le app mobili e Veloce per i computer. In questo tutorial, scegliamo di utilizzare la carta d’identità e Veloce da usare sul computer.

Saltiamo anche il primo passo di questa sezione, che è quello di integrare Facebook nel tuo account Neteller perché la sicurezza del normale Facebook non è elevata.

Neteller emette un messaggio come un’immagine che chiede di utilizzare la tecnologia di riconoscimento facciale per verificare. Spunta “Accetto…” per continuare.

Quindi carica una foto dei documenti che hai preparato dalla parte anteriore = > sul retro.

Passaggio 2: acquisizione di volti in tempo reale per la verifica dell’identità

Nel passaggio successivo, il browser accederà alla webcam sul computer per identificare il volto. Fai clic su “Start” per iniziare.

Segui le istruzioni e metti una faccia seria e non sorridente al centro dello schermo. Premi su “Sono pronto” per iniziare a scattare foto e completare.

Passaggio 3: verificare l’indirizzo.

Successivamente, carichi documenti legali che dimostrano l’indirizzo che hai inserito nel completamento della domanda. Neteller continua a offrire due opzioni Fastest e Fast. Scegliamo di utilizzare Fast on the computer e Bank statement per questo tutorial.

Dopo aver caricato l’estratto conto, hai completato la verifica dell’account Neteller. Tempo di revisione dei documenti a partire da 24 ore dopo la verifica dell’account.

In conclusione, si prega di leggere attentamente le istruzioni di cui sopra per una rapida verifica.

Nota

Puoi scegliere il metodo più veloce durante la verifica dei documenti, ad esempio nell’app Neteller sul tuo telefono. Rende la verifica più veloce, ma devi avere i documenti effettivi pronti. Per la modalità Express, è necessaria solo una foto del documento.