Previsione prezzo Origin Protocol 2025 e 2030

Origin è stato inizialmente creato nel 2017 da Josh Fraser e Matthew Liu, entrambi già imprenditori tecnologici di successo con Fraser che ha fondato Toribit, un servizio basato su cloud acquisito da Walmart Labs, e Liu è stato uno dei primi alunni di Youtube.

Da allora il team si è espanso per includere ingegneri del software e professionisti della tecnologia con pedigree impressionanti, compresi quelli che hanno lavorato con artisti del calibro di PayPal, Google e DropBox.

Il progetto è stato originariamente costruito come piattaforma di e-commerce e ha attirato alcuni investitori significativi all’inizio, con $ 38 milioni di OGN venduti a luglio 2018. Gli investitori includevano il fondatore di YouTube Steve Chen e il fondatore di Reddit Alexis Ohanian.

Quindi cos’è esattamente il protocollo di Origin?

Origin è molto chiara sulla sua missione, che è quella di “portare token non fungibili (NFT) e finanza decentralizzata (DeFi) alle masse”. Il sito web contiene diverse dichiarazioni impressionanti su come il progetto può rivoluzionare il mondo della cripto finanza. Chiarisce inoltre che il protocollo di Origin è ancora in fase di elaborazione.

Il Litepaper di Origin spiega anche come il progetto abbia spostato la sua attenzione in una certa misura.

Mentre inizialmente è stato costruito come piattaforma di e-commerce per rendere le transazioni di criptovaluta più accessibili per aziende e organizzazioni, da allora ha spostato la sua attenzione sul Mercato NFT.

Nel suo stato attuale, il protocollo Origin è effettivamente una raccolta di tre prodotti: Origin Story, Origin Dollar e Origin Coin.

Storia delle Origin

Origin Story è una piattaforma NFT. È stato istituito per rendere più facile per i profani emettere i propri token e fornire un mercato per l’acquisto e la vendita di tali token.

Origin fornisce una piattaforma che consente agli utenti di caricare le loro immagini, video e audio attraverso una semplice interfaccia per coniare i loro NFT. Consente inoltre agli utenti di ospitare la propria vendita, dando loro il controllo completo sulla distribuzione delle proprie risorse digitali.

Oltre a consentire agli utenti di creare e mettere all’asta il proprio NFT, Origin Story sta anche costruendo un mercato secondario per l’acquisto e la vendita generale di token NFT. La piattaforma ha chiarito che intende costruire un ecosistema NFT completo.

Gli NFT di Origin Story sono attualmente coniati come token ERC-721. Tuttavia, la piattaforma sta lavorando con soluzioni di livello 2 per ridurre le commissioni coinvolte e consentire agli utenti di creare NFT che possono essere convenienti anche se al prezzo di $ 10 – $ 20.

Dollaro di Origin

Origin Dollar è la moneta stabile della piattaforma e ha lo scopo di dare all’utente di tutti i giorni l’accesso al mondo della DeFi. Secondo l’Origin Protocol Litepaper, Origin Dollar consentirà ai titolari di guadagnare rendimento semplicemente tenendo OUSD nei loro portafogli crittografici, senza picchettare o bloccare i token richiesti. OUSD è in grado di farlo attraverso strategie di rendimento che vanno avanti dietro le quinte.

È anche possibile per gli utenti coniare il proprio OUSD da stablecoin esistenti, come DAI, USDT, USDC, tramite un semplice processo sull’app OUSD su misura.

Origin vuole che OUSD diventi un mezzo di scambio e soddisfi il mandato originale della criptovaluta di essere una valida alternativa al contante per le transazioni al dettaglio. Incentivando i commercianti con la sua struttura di reddito passivo, Origin ha dichiarato che alla fine vuole rivaleggiare con PayPal come piattaforma di pagamento digitale.

Moneta Origin

Origin Coin è la criptovaluta nativa del progetto e l’oggetto di questa previsione dei prezzi del protocollo Origin per il 2025 e il 2030. In primo luogo, OGN è il token di governance del progetto. Ciò significa che i titolari saranno in grado di esprimere voti sulle modifiche al protocollo, come strategie di guadagno del rendimento, strutture tariffarie e altre modifiche relative al funzionamento del progetto.

I possessori di Origin Coin beneficiano anche dell’accumulo di valore semplicemente detenendo il token, grazie alle entrate generate dall’infrastruttura OUSD sopra descritta. Il Litepaper del protocollo Origin ha anche suggerito che potrebbe esserci un programma di puntata per i titolari di OGN per guadagnare più premi.

Guardando la cronologia dei prezzi del protocollo Origin

Il token OGN di Origin Protocol ha colpito per la prima volta i mercati nel gennaio del 2020, quando è stato scambiato a un prezzo medio di circa $ 0,21. Come nel caso di molte nuove criptovalute, c’è stato un lampo di interesse iniziale che ha portato a un picco nel prezzo di OGN, con il token che raddoppia il valore a $ 0,43 entro un mese.

Le cose si sono poi appiattite a febbraio 2020, ma a marzo c’è stato un altro rialzo e OGN ha raggiunto $ 0,45, prima che un improvviso calo portasse il token a $ 0,18 solo pochi giorni dopo. Origin Protocol ha poi faticato a strisciare sopra $ 0,20 per il mese successivo o due, prima che un toro ad agosto lo portasse a un record di $ 0,54 ad agosto. Questo si è rivelato il punto più alto del 2020 poiché OGN è poi andato in declino per gran parte del resto dell’anno, scendendo fino a $ 0,11 a novembre.

Naturalmente, il 2021 è stato un anno enorme per la criptovaluta. Mentre Origin Protocol sembrava perdere le prime riprese di mercato dell’anno, rimanendo al di sotto di $ 0,45 tra gennaio e febbraio, il token ha davvero girato un angolo a marzo. Il primo grande aumento lo ha portato a $ 1,16, il che significa che è cresciuto di quasi il 500% nell’anno fino ad oggi. Tuttavia, questo non era nulla in confronto a quello che è successo dopo, quando OGN è salito al suo massimo storico di $ 3,35 nella prima settimana di aprile.

Origin Protocol non è riuscito a mantenere i suoi guadagni a lungo e alla fine di maggio era sceso a poco più di $ 0,60 per token. Quando il più ampio mercato delle criptovalute ha ripreso verso la fine dell’estate 2021, OGN è riuscito a salire a un rispettabile $ 1,37, ma è stato più o meno in discesa da qui. Mentre molti token hanno raggiunto livelli record nell’impennata del mercato a novembre. OGN ha raggiunto solo $ 1,27 prima di andare in un declino prolungato.

Quando è arrivato gennaio 2022, è arrivato anche un crollo del mercato delle criptovalute. OGN inizialmente ha resistito alla recessione, ma a febbraio era sceso a $ 0,26. Una breve inversione di tendenza a marzo ha visto il protocollo Origin salire a $ 0,81, ma ancora una volta le cose hanno presto iniziato a scivolare. Al momento della scrittura, OGN era scambiato a $ 0,32.

Previsioni dei prezzi del protocollo di Origin per il 2025

Origin Protocol ha certamente alcune idee elevate e c’è sicuramente innovazione nel suo approccio sia a DeFi che a NFT. Tuttavia, non si può negare che sia in competizione in quello che è uno spazio già affollato. Quindi cosa possiamo aspettarci da OGN in termini di crescita dei prezzi? Per rispondere a questo, dobbiamo consultare le previsioni dei prezzi del protocollo di Origin per il 2025 e oltre.

Iniziamo con DigitalCoinPrice. La piattaforma ha suggerito che OGN potrebbe raggiungere $ 0,45 entro la fine del 2022, che sarebbe una crescita di circa il 35%. I suoi dati suggeriscono quindi che il token continuerà a crescere di anno in anno, raggiungendo un potenziale massimo di $ 0,54 nel 2023 prima di salire a $ 0,74 entro il 2025.

Altrove Coinskid è anche ragionevolmente rialzista su OGN. La sua analisi tecnica prevede che il token raggiunga un massimo potenziale di $ 0,42 entro la fine del 2022. Il token dovrebbe quindi continuare a fare guadagni per tutto il 2023 e il 2024. Entro l’inizio del 2025, Coinskid ha previsto che origin protocol varrà fino a $ 1,49.

Un’altra previsione dei prezzi del protocollo Origin per il 2025 proviene da TradingBeasts – normalmente il più riservato dei migliori analisti di criptovalute là fuori. Tuttavia, è anche ottimista sul futuro di OGN. I suoi dati hanno il token che vede un paio di anni abbastanza volatili, ma entro il 2024 potrebbe essere aumentato fino al 50% e quando arriverà gennaio 2025, OGN potrebbe essere scambiato a un massimo di $ 0,57.

Guardando più avanti: previsioni dei prezzi del protocollo di Origin per il 2030

Quindi sembrerebbe che il protocollo di Origin sia ampiamente previsto in crescita nei prossimi due o tre anni. Tuttavia, la maggior parte degli investitori guarderà a strategie a più lungo termine, quindi cosa possiamo aspettarci da OGN oltre il 2025? Ancora una volta, dobbiamo rimandare agli analisti di mercato e alle loro previsioni di prezzo basate sui dati.

DigitalCoinPrice vede OGN continuare a funzionare a lungo termine. Secondo la sua previsione di prezzo origin Protocol per il 2030, il token raggiungerà un nuovo massimo storico entro la fine del decennio. Tuttavia, ci sarà un certo grado di volatilità tra il 2027 e il 2028, quindi gli investitori dovranno tenere duro se vogliono vedere rendimenti significativi.

Nel frattempo, Priceprediction.net ha anche azzardato la sua previsione dei prezzi di Origin per il 2030 – ed è a dir poco ottimista. Secondo la sua analisi tecnica, OGN potrebbe salire a nuovi massimi già nel 2029, raggiungendo potenzialmente $ 3,75 prima della fine dell’anno. Mentre ci dirigiamo verso il 2025, Priceprediction.net ha suggerito che Origin Protocol potrebbe valere fino a $ 6,37 per token.

Ora dobbiamo aggiungere qualcosa di un disclaimer qui. Le previsioni dei prezzi delle criptovalute a lungo termine non sono note per la loro affidabilità. Si basano semplicemente sull’analisi dei dati esistenti e nessuno può dire che tipo di forze esterne, come nuovi progetti o regolamenti governativi, possano influenzare il mercato in futuro. Pertanto, queste previsioni a lungo termine dovrebbero essere prese con un pizzico di sale.

Conclusione: dovresti investire nel protocollo Origin?

Quindi ora che siamo arrivati alla fine della nostra previsione dei prezzi del protocollo di Origin per il 2025 e il 2030, speriamo che tu abbia un’idea di come questo progetto rappresenti un’opportunità di investimento. Una cosa che complica le cose è che gran parte del progetto Origin Protocol è ancora in fase di sviluppo. Tuttavia, questo potrebbe rendere ora un momento opportuno per essere coinvolti.

Ci sono certamente molte piattaforme rivali là fuori e sembrerebbe che OGN si affidi alle soluzioni di ridimensionamento di Ethereum per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi. Alcuni potrebbero dire che il progetto sarebbe più adatto a una blockchain più veloce, ma chissà cosa succederà quando gli aggiornamenti di Ethereum 2.0 saranno finalmente completati.

Le previsioni di prezzo che abbiamo esaminato per OGN sono tutte positive, il che è sicuramente un buon segno dato lo stato attuale del mercato. Naturalmente, questi non sono risultati garantiti, ma il fatto che la maggior parte dei principali analisti di mercato siano dietro il progetto è un significativo voto di fiducia se non altro.

Tutto sommato, Origin Protocol è un token a basso prezzo che sicuramente potrebbe valere la pena considerare per il tuo portafoglio. Tuttavia, supponiamo che presenti un grado di rischio piuttosto elevato in quanto, nonostante le impressionanti credenziali del suo team di sviluppo, il progetto deve ancora raccogliere abbastanza trazione per renderlo uno dei principali attori del mercato.

Dove investire in criptovaluta

Se vuoi investire in criptovaluta ma non sai da dove iniziare, dovrai mettere in atto alcune cose per iniziare. In primo luogo, avrai bisogno di un portafoglio di criptovaluta per archiviare i tuoi token. Puoi leggere tutto ciò che devi sapere su di loro nella nostra pratica guida, che può essere trovata qui.

Una volta che hai il tuo portafoglio, dovrai quindi trovare un mercato o uno scambio che ti consenta di acquistare e vendere token. Ci sono diverse opzioni disponibili, ma consigliamo eToro per la maggior parte degli utenti in quanto ha una delle piattaforme di trading più accessibili, per non parlare del fatto che è uno dei nomi più affidabili nel trading al dettaglio.

L’apertura di un account richiede solo pochi minuti e una volta completati i passaggi di verifica necessari avrai accesso ai potenti strumenti di trading di eToro e alla sua ricchezza di risorse educative.

Previsioni sui prezzi del protocollo Origin 2025, 2030 – Domande frequenti

Che cos’è il protocollo Origin?

Origin Protocol è un progetto ambizioso che cerca di rendere DeFi e NFT accessibili alle masse. Il progetto è in realtà composto da diversi prodotti distinti che si combinano per creare un’infrastruttura piuttosto completa. Il progetto ha anche diverse innovazioni in cantiere e si prevede che sarà in prima linea nell’innovazione blockchain nei prossimi anni.

A cosa serve il token OGN?

Origin Protocol ha due criptovalute. In primo luogo, ha una sua moneta stabile, Origin Dollar, che consente ai titolari di guadagnare reddito residuo semplicemente avendolo nei loro portafogli. L’altro token è OGN che è il token di governance del protocollo Origin e offre anche ulteriori vantaggi ai possessori di monete.

Quanto varrà origin protocol nel 2025?

La maggior parte degli analisti di criptovalute ha dato a Origin Protocol una prospettiva favorevole nei prossimi anni, anche se pochi prevedono che si avvicinerà di nuovo al suo ATH in qualsiasi momento presto. La maggior parte delle previsioni di prezzo per OGN che abbiamo visto suggeriscono che il token potrebbe raggiungere almeno $ 0,50 entro il 2025.

Dove posso acquistare Origin Protocol?

Origin Protocol ha fatto ondate di recente e scambi e broker sono stati rapidi ad aggiungerlo ai loro libri. Hai un bel po ‘di scelta quando si tratta di scegliere una piattaforma, ma per i nostri soldi ti sarà difficile trovare meglio di eToro, una piattaforma pluripremiata adatta sia agli investitori principianti che a quelli esperti.

Dove posso creare NFT?

Gli NFT sono stati una delle più grandi tendenze a colpire il mercato delle criptovalute, punto. Ora ogni artista e celebrità lungimirante sta cercando di entrare in azione. Esistono numerosi modi per coniare NFT, ma una delle piattaforme più innovative con cui crearli è Origin Protocol, che ha progettato un’interfaccia semplice per consentire a coloro che hanno una conoscenza limitata delle criptovalute di creare e vendere facilmente i propri NFT.