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15 Luglio 2026

Contributi a fondo perduto per le imprese: scopri come partecipare al bando

La Camera di Commercio Cremona-Mantova-Pavia ha stanziato un milione di euro per sostenere gli investimenti delle PMI locali. Scopri come partecipare

· · 2 min
Contributi a fondo perduto per le imprese: scopri come partecipare al bando

Le micro, piccole e medie imprese delle province di Cremona, Mantova e Pavia hanno una nuova opportunità di crescita grazie al bando promosso dalla Camera di Commercio Cremona-Mantova-Pavia. Con una dotazione finanziaria di un milione di euro l’iniziativa mira a sostenere la competitività del territorio attraverso contributi a fondo perduto.

Questo bando rappresenta un’importante occasione per le imprese locali di ottenere un contributo fino all’80% delle spese ammissibili con un tetto massimo di 8.000 euro per progetto. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma Restart a partire dalle 10:00 del 22 fino alle 12:00 del 7 .

Chi può partecipare e come

Per essere ammissibili al contributo, le imprese devono avere la sede legale e/o operativa nel territorio di competenza della Camera di Commercio e risultare iscritte e attive al Registro Imprese alla data di avvio del programma di investimento. Gli investimenti agevolabili devono avere un importo minimo di 3.000 euro e massimo di 8.000 euro.

Le spese ammissibili devono essere regolarizzate mediante l’apposizione del codice CUP che sarà comunicato dall’Ente in sede di istruttoria. È fondamentale allegare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute per la realizzazione degli investimenti.

Come funziona il contributo

Il contributo a fondo perduto copre il 50% delle spese ammissibili al netto di IVA. Questo significa che le imprese potranno ottenere un finanziamento che copre metà dei costi sostenuti per i loro progetti di investimento. È importante notare che l’importo del contributo non potrà superare i 8.000 euro per ciascun progetto.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Restart. È consigliabile preparare tutta la documentazione necessaria in anticipo per evitare ritardi o errori nella presentazione della domanda. In caso di esaurimento delle risorse, lo sportello potrebbe chiudere anticipatamente.

Scadenze e tempistiche

Le domande potranno essere presentate a partire dalle 10:00 del 22 fino alle 12:00 del 7 . È fondamentale rispettare queste scadenze per non perdere l’opportunità di ottenere il contributo. Le imprese interessate dovrebbero iniziare a preparare la documentazione necessaria il prima possibile per essere pronte quando la piattaforma aprirà.

Una volta presentata la domanda, l’Ente procederà con l’istruttoria e comunicherà il codice CUP necessario per regolarizzare le spese. Le imprese dovranno quindi allegare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute per la realizzazione degli investimenti.

Autore

Francesca Spadaro

Francesca Spadaro ha ricostruito una catena di investimenti veronese partendo dai bilanci depositati alla Camera di Commercio; è analista finanziaria che coordina dossier su PMI e mercati. Laureata in economia, collabora con camerali locali e cura newsletter economiche territoriali.

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