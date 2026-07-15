Contributi a fondo perduto per le imprese: scopri come partecipare al bando

La Camera di Commercio Cremona-Mantova-Pavia ha stanziato un milione di euro per sostenere gli investimenti delle PMI locali. Scopri come partecipare

Le micro, piccole e medie imprese delle province di Cremona, Mantova e Pavia hanno una nuova opportunità di crescita grazie al bando promosso dalla Camera di Commercio Cremona-Mantova-Pavia. Con una dotazione finanziaria di un milione di euro l’iniziativa mira a sostenere la competitività del territorio attraverso contributi a fondo perduto.

Questo bando rappresenta un’importante occasione per le imprese locali di ottenere un contributo fino all’80% delle spese ammissibili con un tetto massimo di 8.000 euro per progetto. Le domande potranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma Restart a partire dalle 10:00 del 22 fino alle 12:00 del 7 .

Chi può partecipare e come

Per essere ammissibili al contributo, le imprese devono avere la sede legale e/o operativa nel territorio di competenza della Camera di Commercio e risultare iscritte e attive al Registro Imprese alla data di avvio del programma di investimento. Gli investimenti agevolabili devono avere un importo minimo di 3.000 euro e massimo di 8.000 euro.

Le spese ammissibili devono essere regolarizzate mediante l’apposizione del codice CUP che sarà comunicato dall’Ente in sede di istruttoria. È fondamentale allegare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute per la realizzazione degli investimenti.

Come funziona il contributo

Il contributo a fondo perduto copre il 50% delle spese ammissibili al netto di IVA. Questo significa che le imprese potranno ottenere un finanziamento che copre metà dei costi sostenuti per i loro progetti di investimento. È importante notare che l’importo del contributo non potrà superare i 8.000 euro per ciascun progetto.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Restart. È consigliabile preparare tutta la documentazione necessaria in anticipo per evitare ritardi o errori nella presentazione della domanda. In caso di esaurimento delle risorse, lo sportello potrebbe chiudere anticipatamente.

Scadenze e tempistiche

Le domande potranno essere presentate a partire dalle 10:00 del 22 fino alle 12:00 del 7 . È fondamentale rispettare queste scadenze per non perdere l’opportunità di ottenere il contributo. Le imprese interessate dovrebbero iniziare a preparare la documentazione necessaria il prima possibile per essere pronte quando la piattaforma aprirà.

Una volta presentata la domanda, l’Ente procederà con l’istruttoria e comunicherà il codice CUP necessario per regolarizzare le spese. Le imprese dovranno quindi allegare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute per la realizzazione degli investimenti.