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12 Luglio 2026

Finanziamenti per l’innovazione agricola: come partecipare al bando SRD15.2

Il bando SRD15.2 offre finanziamenti per l'ammodernamento delle aziende agricole, con un focus su innovazione e sostenibilità. Scopri come partecipare e quali sono i requisiti.

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Finanziamenti per l'innovazione agricola: come partecipare al bando SRD15.2

Il settore agricolo è in continua evoluzione e l’innovazione tecnologica rappresenta un fattore chiave per migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende. In questo contesto, il bando SRD15.2 offre un’opportunità concreta per le PMI e le cooperative agricole di accedere a finanziamenti per l’ammodernamento e l’adozione di nuove tecnologie.

L’iniziativa, approvata con la Delibera di Giunta regionale n. 1127 del 6 luglio 2026 mira a promuovere l’orientamento al mercato, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e un’efficiente gestione delle risorse naturali. Le domande di sostegno potranno essere presentate a partire dal primo giorno utile comunicato da AGREA sul proprio sito internet.

Requisiti e ammissibilità

Per essere ammissibili, i progetti devono raggiungere un punteggio pari o superiore a 20. Le spese ammissibili includono l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per la coltivazione, il taglio e la lavorazione del legname, nonché l’ammodernamento di immobili e infrastrutture aziendali. Sono inoltre previste spese generali nei limiti e alle condizioni specificate nelle disposizioni comuni.

L’importo massimo del progetto finanziabile è di 300.000 euro, con un importo minimo di 5.000 euro. Il sostegno previsto è del 60% delle spese ammissibili, per un totale di risorse complessive pari a 640.000 euro.

Focus su innovazione e sostenibilità

Uno degli obiettivi principali del bando è migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole attraverso l’adozione di nuove tecnologie e la digitalizzazione. Questo include l’uso di macchinari avanzati per la coltivazione e la lavorazione del legname, nonché l’implementazione di impianti di produzione di energia sostenibile.

Un altro aspetto cruciale è la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento a essi. Il bando promuove la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, contribuendo così a un’agricoltura più sostenibile. Inoltre, si punta a favorire lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, riducendo la dipendenza chimica.

Come partecipare

Le PMI singole o associate, e le cooperative iscritte nel registro di cui all’articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, possono essere ammesse ai sostegni previsti dall’Azione SRD15.2. Per informazioni tecniche, procedurali e amministrative, è possibile contattare Giovanni Pancaldi.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 13:00 del giorno indicato da AGREA. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni e i requisiti specificati nel bando per garantire l’ammissibilità del progetto.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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