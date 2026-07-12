Finanziamenti per l’innovazione agricola: come partecipare al bando SRD15.2

Il bando SRD15.2 offre finanziamenti per l'ammodernamento delle aziende agricole, con un focus su innovazione e sostenibilità. Scopri come partecipare e quali sono i requisiti.

Il settore agricolo è in continua evoluzione e l’innovazione tecnologica rappresenta un fattore chiave per migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende. In questo contesto, il bando SRD15.2 offre un’opportunità concreta per le PMI e le cooperative agricole di accedere a finanziamenti per l’ammodernamento e l’adozione di nuove tecnologie.

L’iniziativa, approvata con la Delibera di Giunta regionale n. 1127 del 6 luglio 2026 mira a promuovere l’orientamento al mercato, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e un’efficiente gestione delle risorse naturali. Le domande di sostegno potranno essere presentate a partire dal primo giorno utile comunicato da AGREA sul proprio sito internet.

Requisiti e ammissibilità

Per essere ammissibili, i progetti devono raggiungere un punteggio pari o superiore a 20. Le spese ammissibili includono l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per la coltivazione, il taglio e la lavorazione del legname, nonché l’ammodernamento di immobili e infrastrutture aziendali. Sono inoltre previste spese generali nei limiti e alle condizioni specificate nelle disposizioni comuni.

L’importo massimo del progetto finanziabile è di 300.000 euro, con un importo minimo di 5.000 euro. Il sostegno previsto è del 60% delle spese ammissibili, per un totale di risorse complessive pari a 640.000 euro.

Focus su innovazione e sostenibilità

Uno degli obiettivi principali del bando è migliorare l’orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole attraverso l’adozione di nuove tecnologie e la digitalizzazione. Questo include l’uso di macchinari avanzati per la coltivazione e la lavorazione del legname, nonché l’implementazione di impianti di produzione di energia sostenibile.

Un altro aspetto cruciale è la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento a essi. Il bando promuove la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, contribuendo così a un’agricoltura più sostenibile. Inoltre, si punta a favorire lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, riducendo la dipendenza chimica.

Come partecipare

Le PMI singole o associate, e le cooperative iscritte nel registro di cui all’articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, possono essere ammesse ai sostegni previsti dall’Azione SRD15.2. Per informazioni tecniche, procedurali e amministrative, è possibile contattare Giovanni Pancaldi.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 13:00 del giorno indicato da AGREA. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni e i requisiti specificati nel bando per garantire l’ammissibilità del progetto.