Contributi a fondo perduto per nuove imprese culturali e creative in Veneto: guida completa

Nel 2024, la regione Veneto ha avviato un programma di contributi a fondo perduto fino a un massimo di 70.000 euro per sostenere la nascita di nuove imprese nei settori culturale, creativo e audiovisivo.

Questo bando è rivolto a persone fisiche, PMI e liberi professionisti interessati ad avviare nuove attività imprenditoriali nel territorio veneto.

Cosa sono i contributi a fondo perduto per imprese culturali e creative in Veneto

I contributi a fondo perduto per le nuove imprese culturali, creative e dell’audiovisivo in Veneto rappresentano un’importante opportunità di finanziamento per chi desidera avviare nuove attività imprenditoriali in questi settori. L’aiuto economico viene erogato sotto forma di contributo a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili, con un limite massimo di 70.000 euro per ciascun progetto.

La presentazione delle domande è aperta fino al 17 settembre 2024, seguendo le regole stabilite dal bando regionale pubblicato il 21 giugno 2024. La dotazione finanziaria complessiva del bando, finanziata attraverso i fondi regionali FESR Veneto 2021-2027, ammonta a 1.109.000 euro.

A chi spettano i contributi

I contributi a fondo perduto sono destinati a:

Persone fisiche in qualità di promotori d’impresa.

PMI – piccole e medie imprese.

Liberi professionisti o lavoratori autonomi.

Per accedere ai contributi, i soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti specificati all’articolo 4 del bando. Gli interventi devono essere realizzati nel territorio della regione Veneto, in relazione all’unità locale o sede operativa del richiedente.

Come funzionano i contributi per nuove imprese culturali, creative e dell’audiovisivo

Il bando prevede una procedura valutativa “a domanda”, in cui gli interessati presentano un progetto imprenditoriale e richiedono l’aiuto economico per l’avvio della nuova attività. I progetti devono promuovere il ricambio generazionale, la diversificazione nel sistema produttivo e creare nuove opportunità occupazionali.

Le attività ammissibili ai contributi a fondo perduto appartengono ai settori indicati dai codici ATECO elencati nel bando. La regione Veneto valuterà i progetti secondo i criteri stabiliti e, entro 120 giorni dalla chiusura dell’avviso pubblico, pubblicherà la graduatoria dei beneficiari. I progetti dovranno essere completati entro e non oltre il 3 novembre 2026.

L’erogazione del contributo avverrà tramite anticipo, acconto e saldo, seguendo le modalità e le tempistiche previste dal manuale procedurale PR FESR.

A quanto ammontano i contributi

I contributi a fondo perduto coprono fino al 70% delle spese ammissibili, con un massimo di 70.000 euro per progetto. Il valore minimo del progetto deve essere di 15.000 euro e non può superare i 100.000 euro.

Le spese ammissibili includono l’acquisto di beni materiali e immateriali, consulenze specialistiche, spese per il personale e spese generali, come specificato all’articolo 6 del bando.

Come presentare domanda

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo Unificato (SIU) della regione Veneto. Dopo la conferma della domanda telematica, sarà necessario scaricare il modulo in formato PDF, firmarlo digitalmente e allegarlo tra i documenti obbligatori della domanda online.

Scadenza delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è aperto dalle ore 10:00 del 4 luglio 2024 e chiuderà alle ore 17:00 del 17 settembre 2024.