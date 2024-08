Guida Completa ai Bonus Tasse 2024: Quali Sono, Come Funzionano e Chi Può Beneficiarne

Nel 2024, la riforma fiscale ha confermato una serie di bonus e agevolazioni fiscali rivolte a cittadini e imprese.

Questi incentivi mirano a sostenere chi è in regola con i pagamenti delle tasse, chi investe, chi assume, e i lavoratori. In questa guida dettagliata, analizzeremo tutte le misure attive nel 2024, con un focus su come funzionano e chi può usufruirne.

1. Taglio del cuneo fiscale

Il taglio del cuneo fiscale è stato confermato anche per il 2024. Questa misura riduce il costo del lavoro attraverso un esonero contributivo del 6% per redditi fino a 35.000 euro e del 7% per redditi fino a 25.000 euro. Il beneficio riguarda sia i dipendenti del settore privato che quelli del comparto pubblico e sarà esteso anche al 2025.

2. Concordato preventivo biennale

A partire dal 2024, è stato introdotto il concordato preventivo biennale, che permette ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo di regolare i propri debiti tributari con un accordo biennale. Le adesioni possono essere fatte entro il 31 luglio o entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.

3. Flat tax 2024

La flat tax rimane in vigore anche nel 2024, con alcune novità. Chi trasferisce la residenza fiscale in Italia può optare per un’imposta sostitutiva di 200.000 euro (anziché 100.000 euro) per ogni periodo d’imposta. Per il regime forfettario, l’aliquota agevolata del 15% si applica ai redditi fino a 85.000 euro. Inoltre, è stata confermata la tassazione agevolata al 5% per i premi di produzione fino a 3.000 euro.

4. Riforma fiscale 2024

La riforma fiscale del 2024 introduce importanti novità, tra cui la riforma IRPEF, l’estensione della no tax area per pensionati e dipendenti, e modifiche alle detrazioni e deduzioni. Sono stati confermati anche gli aumenti sui fringe benefit per chi ha figli e il taglio del cuneo fiscale.

5. Bonus tasse universitarie

Gli studenti universitari appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 22.000 euro sono esentati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuo. Per chi ha un ISEE compreso tra 22.000 e 30.000 euro, è previsto un esonero parziale graduato.

6. Aumenti per i dipendenti statali

Nel 2024, è previsto un aumento delle retribuzioni per i dipendenti statali con redditi bassi, grazie al taglio del cuneo fiscale e alla conferma del bonus di 100 euro e dell’indennità del 1,5% contro il caro vita. La riforma prevede anche l’accorpamento delle prime due aliquote IRPEF.

7. Global minimum tax

La tassazione minima globale, o “global minimum tax”, entrerà in vigore dal 2024. Questa misura impone un’imposta minima del 15% per le imprese facenti parte di gruppi multinazionali o nazionali operanti in Italia.

8. Stralcio e rate delle cartelle esattoriali

Con il Decreto Riscossione 2024, i tempi per saldare i debiti con il Fisco sono stati allungati, permettendo un massimo di 120 rate mensili. Inoltre, è previsto lo “stralcio” delle cartelle se non riscosse entro cinque anni.

9. Bonus impatriati

Dal 2024, i lavoratori dipendenti o autonomi che rientrano in Italia possono beneficiare di una riduzione del 50% dell’imposta per un massimo di 5 anni. Questa agevolazione si applica a chi ha elevata qualificazione e non ha risieduto in Italia nei tre anni fiscali precedenti.

10. Tassazione agevolata per il rientro delle imprese

Il “bonus rientro in Italia” prevede una riduzione del 50% delle imposte sui redditi per le imprese che trasferiscono attività produttive in Italia da paesi non UE. Questo beneficio è valido per il periodo d’imposta del trasferimento e per i cinque anni successivi.

11. Sgravi aziendali sulle assunzioni

Il bonus “più assumi meno paghi” è attivo nel 2024 e incentiva le nuove assunzioni, in particolare per le categorie più vulnerabili. Sono previsti sgravi anche per le assunzioni di madri lavoratrici.

12. Riduzioni delle accise

Il Decreto Anticipi convertito in legge ha introdotto la possibilità di ridurre le accise sui prodotti energetici utilizzati come carburanti o per il riscaldamento civile, in risposta agli aumenti dei prezzi internazionali del petrolio.

13. Esenzione IVA per la chirurgia estetica

Dal 2024, l’IVA è esentata per le prestazioni di chirurgia estetica finalizzate alla diagnosi, cura di malattie o problemi di salute, a condizione che le finalità terapeutiche siano documentate.

14. Tax credit per il trasporto merci

La Legge di Bilancio 2024 ha confermato e potenziato il bonus trasporto merci, con un credito d’imposta pari al 12% delle spese sostenute per l’acquisto di gasolio utilizzato nei veicoli di categoria euro 5 o superiore.

15. Proroga delle agevolazioni IVA per le associazioni sportive

Il Decreto Omnibus 2024 ha prorogato le agevolazioni IVA per le associazioni sportive dilettantistiche, includendo anche chiarimenti sul regime IVA per i corsi di attività sportiva invernale.

16. Riduzioni fiscali per il lavoro nei weekend

La Legge di Bilancio 2024 ha reso strutturale il “bonus estate”, che prevede riduzioni fiscali per chi lavora nei weekend o nei giorni festivi, con particolare attenzione al settore turistico.

17. Sconti sull’imposta di registro

Il Testo Unico dell’Imposta di Registro introduce sconti per i trasferimenti di azienda, con diverse aliquote applicate in base alla tipologia di beni e specifiche condizioni.

18. Free tax shopping

Dal 2024, i cittadini non residenti nell’UE che visitano l’Italia possono richiedere il rimborso dell’IVA per acquisti destinati al consumo personale, con il limite di spesa ridotto a 70 euro.

19. Novità sulle tasse di successioni e donazioni

Il Testo Unico sulle successioni e donazioni ha introdotto nuove regole per i trasferimenti da trust e liberalità d’uso, con aliquote e franchigie dipendenti dal valore dei beni e dal rapporto di parentela.