Controlli tributari per le criptovalute: come la tecnologia cambia il rapporto con l’amministrazione

Roma, 15 apr.

Le verifiche tributarie sulle attività in criptovalute hanno assunto un profilo sempre più tecnico e orientato ai dati: non si tratta più solo di verifiche puntuali, ma di analisi di grandi volumi e di tracciabilità delle operazioni. Secondo i dati dell’OAM, le richieste di informazioni da parte delle autorità sono cresciute di oltre il 300% negli ultimi due anni, con un parallelo aumento sia del numero sia del valore delle transazioni: a fine settembre 2026 risultavano circa 1,2 milioni di clienti detentori di criptovalute per un controvalore complessivo pari a 2,1 miliardi di euro. In questo scenario la ricostruzione degli elementi rilevanti ai fini fiscali diventa spesso complessa per contribuenti e professionisti.

Perché i controlli si fondano sempre più sui dati

Il cambiamento di paradigma nasce dalla natura stessa degli asset digitali: un singolo wallet può generare centinaia o migliaia di movimenti all’anno, tra acquisti, vendite, swap e operazioni su exchange o DeFi. L’obiettivo delle autorità è ricondurre tali movimenti a criteri fiscali chiari, ma il lavoro operativo richiede strumenti che trasformino record distribuiti su blockchain e piattaforme diverse in informazioni utilizzabili. Con l’aumento delle richieste informative, il processo di verifica si trasforma in un esercizio di data mining e di correlazione tra fonti, dove errori di ricostruzione possono avere impatti significativi sui controlli e sui possibili accertamenti.

Le difficoltà pratiche per contribuenti e consulenti

Per chi è tenuto a dichiarare operazioni in valuta virtuale, la difficoltà non è soltanto tecnica ma anche procedurale: individuare quali movimenti siano fiscalmente rilevanti, compilare correttamente il Quadro RW e il Quadro RT e conservare la documentazione richiesta sono attività che richiedono tempo e competenze specifiche. Laddove la documentazione automatica non sia disponibile, la ricostruzione manuale può portare a omissioni o errori, incrementando il rischio di contenziosi con l’Amministrazione finanziaria e la necessità di produrre spiegazioni esegetiche in sede amministrativa o giudiziaria.

La partnership tra studio e fintech: una risposta integrata

Per fronteggiare queste complessità si è sviluppata una collaborazione tra lo studio Fazzini Holzmiller & Partners e la fintech Okipo, pensata per mettere insieme competenze tributarie e strumenti tecnologici. L’iniziativa, tra le prime del genere in Italia, punta a offrire ai proprietari di wallet un percorso completo che va dalla raccolta dei dati fino all’assistenza in fase di verifica e contenzioso. L’alleanza nasce con l’intento di tradurre dati grezzi in documentazione fiscalmente valida, semplificando i rapporti con l’Amministrazione e riducendo i tempi e i rischi per il contribuente.

Come funziona la piattaforma Okipo

Okipo è una piattaforma che aggrega informazioni provenienti da blockchain, exchange e servizi DeFi, elaborando automaticamente l’insieme dei movimenti in un formato coerente con le esigenze dichiarative. Tra le funzionalità principali vi è la generazione di report e moduli utili per la compilazione del Quadro RW e del Quadro RT, nonché la produzione di documentazione che possa essere allegata a istanze o difese. Si tratta di un approccio dove la tecnologia non sostituisce il professionista ma fornisce al consulente gli strumenti per operare con maggiore accuratezza e rapidità.

Ruolo dello studio e vantaggi per il contribuente

Lo studio Fazzini Holzmiller & Partners integra l’attività di verifica dei risultati prodotti dalla piattaforma e assume la responsabilità di rappresentare il contribuente in sede amministrativa e giurisdizionale. Questo modello condiviso offre vantaggi pratici: il contribuente dispone di una documentazione completa e tracciabile, mentre il professionista può concentrarsi sull’interpretazione normativa e sulla strategia difensiva. In molti casi la tempestività nella produzione di evidenze e la qualità dell’analisi dei dati possono ridurre la controversia o limitare l’entità delle rettifiche fiscali.

Implicazioni e consigli pratici

Per chi detiene criptovalute è consigliabile avvalersi sin da subito di strumenti che consentano di aggregare e conservare le informazioni sulle transazioni: mantenere un registro ordinato e verificabile facilita la compilazione dei quadri dichiarativi e rende più efficiente la gestione delle verifiche. L’adozione di soluzioni come Okipo, affiancata dalla consulenza di uno studio specializzato, rappresenta una risposta pragmaticamente efficace a un fenomeno in rapida evoluzione, dove trasparenza e precisione sono elementi chiave per ridurre rischi e incertezze.