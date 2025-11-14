Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management: Un Percorso Formativo Completo per il Tuo Futuro Professionale

Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management si propone di fornire competenze avanzate nel campo dell’economia e della gestione aziendale, formando professionisti pronti a operare in contesti economici complessi.

Con una durata di due anni e un totale di 120 crediti formativi universitari (CFU), il corso è progettato per rispondere alle esigenze attuali del mercato del lavoro, preparando laureati in grado di affrontare le sfide economiche e gestionali delle aziende moderne.

Obiettivi formativi del corso

Il principale scopo del corso è quello di trasmettere conoscenze approfondite e metodologie analitiche che riguardano il sistema d’impresa. Gli studenti acquisiranno le competenze necessarie per diventare futuri manager e quadri aziendali, sia nel settore privato che in quello pubblico.

Formazione pratica e teorica

Il piano di studi è strutturato in modo da offrire una preparazione solida, con un focus sulla multidisciplinarietà. Gli insegnamenti principali riguardano la creazione e gestione d’impresa, i sistemi di controllo avanzati e le tematiche economiche e giuridiche. L’obiettivo è sviluppare professionisti capaci di affrontare le sfide del mondo del lavoro contemporaneo.

I curricula del corso

Il corso prevede tre curricula distinti, ciascuno dei quali si concentra su aree specifiche:

Management e innovazione aziendale: Per chi desidera approfondire la creazione d’impresa e la governance, questo curriculum offre strumenti per la gestione dell’innovazione e la misurazione della performance.

Per chi desidera approfondire la creazione d’impresa e la governance, questo curriculum offre strumenti per la gestione dell’innovazione e la misurazione della performance. Management, auditing e reporting: Questo percorso è ideale per coloro che aspirano a ruoli nella consulenza aziendale, arricchendo le proprie competenze in ambito economico, giuridico e gestionale.

Questo percorso è ideale per coloro che aspirano a ruoli nella consulenza aziendale, arricchendo le proprie competenze in ambito economico, giuridico e gestionale. Digital marketing e sostenibilità:Focalizzato sulla comunicazione e strategie di mercato, questo curriculum si rivolge a chi desidera operare nel campo del marketing digitale e della sostenibilità.

Competenze e sbocchi professionali

I laureati in Economia e Management possono intraprendere carriere che richiedono elevate capacità decisionali e responsabilità. Possono diventare manager in vari settori, funzionari pubblici con competenze economiche, consulenti autonomi o imprenditori. Inoltre, il corso funge da base per ulteriori studi, come il dottorato di ricerca.

Opportunità future

Il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management non solo fornisce una preparazione accademica di alto livello, ma apre anche le porte a numerose opportunità professionali. I laureati sono equipaggiati per affrontare le sfide del mercato del lavoro, contribuendo allo sviluppo delle aziende e delle istituzioni.