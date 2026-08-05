Corso di laurea triennale in Economia e Finanza: sbocchi professionali e obiettivi formativi

Il corso di laurea triennale in Economia e Finanza forma esperti nei mercati finanziari e nell'analisi economica, offrendo solide basi teoriche e pratiche per una carriera di successo.

Il Corso di Laurea in Economia e Finanza rappresenta un’opportunità unica per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo della finanza e dell’economia. Questo percorso formativo, della durata di tre anni è progettato per fornire agli studenti le competenze necessarie per operare efficacemente nei mercati finanziari, nelle istituzioni finanziarie e nelle imprese.

Il corso, appartenente alla classe L-33 secondo il D.M. 270/2004, è offerto dal Dipartimento di Economia e Finanza e si distingue per un approccio equilibrato tra teoria e pratica. Gli studenti acquisiranno conoscenze fondamentali nelle discipline aziendali, economiche, quantitative e giuridiche, preparandosi a affrontare le sfide del mondo finanziario moderno.

Struttura e curricula del corso

Il percorso formativo è suddiviso in due curricula principali: Scienze Economiche e Mercati Finanziari. Nei primi tre semestri, gli studenti seguono insegnamenti comuni che coprono le basi delle discipline economiche e finanziarie. A partire dal terzo semestre, il corso si articola in due percorsi distinti.

Il Curriculum in Scienze Economiche si concentra sullo studio teorico ed empirico dei sistemi economici, analizzando sia gli aspetti macro che micro e settoriali. Questo percorso è ideale per chi è interessato all’analisi economica e alle politiche economiche a livello nazionale, europeo e internazionale.

Il Curriculum Mercati Finanziari invece, è focalizzato sugli aspetti economici e gestionali degli intermediari finanziari. Gli studenti acquisiranno competenze specifiche per operare in banche, società di assicurazione e altri intermediari finanziari, preparandosi a ruoli come gestori della clientela, trader e analisti.

Sbocchi professionali e opportunità di carriera

I laureati in Economia e Finanza sono preparati per una vasta gamma di opportunità professionali. Tra gli sbocchi più comuni vi sono posizioni di rilievo in banche, società di gestione del risparmio (SGR), società di intermediazione mobiliare (SIM) e società di assicurazione. Gli studenti possono aspirare a ruoli come gestori della clientela, analisti finanziari, trader e consulenti finanziari.

Le solide basi di analisi economica e quantitativa offerte dal corso consentono ai laureati di operare efficacemente anche nell’ambito dell’analisi economica, delle politiche economiche e dello sviluppo. Gli sbocchi professionali includono posizioni nelle aree finanziarie delle imprese, nelle società di consulenza, nella libera professione in ambito finanziario e nel supporto al back-office degli organi di staff al consiglio di amministrazione.

Inoltre, i laureati possono trovare opportunità come analisti junior, tecnici dell’organizzazione e dell’amministrazione di enti pubblici e privati, e gestori delle relazioni con clientele non private. La formazione fornita dal corso è progettata per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, offrendo competenze metodologiche e professionali altamente richieste.

Condizione occupazionale e valutazione della didattica

Per chi è interessato a conoscere la condizione occupazionale dei laureati, è possibile consultare i dati forniti da AlmaLaurea che offrono indicatori di efficacia e livello di soddisfazione dei laureandi. Questi dati sono disponibili al seguente link: Statistiche AlmaLaurea.

La qualità della didattica è monitorata attraverso il sistema SisvalDidattica che raccoglie le valutazioni degli studenti. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito SisvalDidattica.

Contatti e informazioni utili

Per ulteriori dettagli sul corso di laurea in Economia e Finanza, è possibile visitare il sito ufficiale del Dipartimento di Economia e Finanza all’indirizzo Economia e Finanza.

Il coordinatore del corso è il Prof. Sergio Scarlatti che può essere contattato all’indirizzo email sergio.scarlatti@. Per informazioni sulla segreteria didattica, è possibile contattare Roberta Marta al numero di telefono +39 0672595715 o all’indirizzo email triennio@.