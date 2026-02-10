Corso di Management Strategico per il Terzo Settore all’Università di Bologna: Potenzia le Tue Competenze!

Nel panorama attuale, dove il terzo settore riveste un ruolo cruciale, l’Università di Bologna, in collaborazione con AICCON e lo Yunus Social Business Centre, annuncia la settima edizione di un innovativo corso di formazione.

Questo programma è concepito per preparare professionisti capaci di gestire imprese sociali, cooperative e associazioni no-profit. Integra competenze aziendali con conoscenze giuridiche, finanziarie e fiscali, in risposta alla Riforma del Terzo Settore.

Struttura del corso e obiettivi

Il corso, diretto dalla professoressa Federica Bandini, si articola in sei moduli formativi. Si svolgerà a Bologna per un totale di tredici giornate, dal mese di febbraio a maggio 2026, per un totale di 90 ore di lezione. Al termine del corso, gli studenti potranno ottenere 15 Crediti Formativi Universitari (CFU), a condizione di rispettare il 70% di presenza obbligatoria.

Moduli didattici e docenti

I moduli del corso coprono vari aspetti fondamentali per la gestione nel terzo settore. Tra questi, spiccano:

Strategie di change management e valorizzazione delle risorse umane, a cura di Federica Bandini;

Destinatari e requisiti per l’ammissione

Il corso si rivolge a un ampio pubblico, inclusi quadri, professionisti e consulenti del terzo settore, come cooperative sociali e fondazioni. È ideale anche per imprenditori e operatori bancari che desiderano approfondire le proprie competenze nel campo sociale.

Per accedere al corso, i candidati devono possedere una laurea triennale o magistrale, conseguita secondo il DM 270/04, o titoli equivalenti ottenuti all’estero. Le iscrizioni sono aperte fino al 5 febbraio 2026, con un numero massimo di 60 posti disponibili.

Modalità di iscrizione

Per partecipare, è necessario presentare la domanda tramite il sito ufficiale dell’Università di Bologna. La scadenza per le immatricolazioni è fissata al 26 gennaio 2026. Questa rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera investire nella propria formazione e contribuire attivamente al terzo settore.

Per ulteriori informazioni, si invita a visitare il sito del corso e scaricare il bando di partecipazione.