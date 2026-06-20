Corso executive per finance manager su big data, ai e analisi predittiva

Un corso executive in live streaming per cfo, controller e finance manager che desiderano adottare Big Data, AI e Predictive Analytics nella pianificazione, controllo di gestione e nelle operazioni di M&A, con lezioni pratiche e attestato di partecipazione.

Il ruolo del direttore finanziario sta cambiando: non basta più padroneggiare i numeri, serve saperli interpretare con strumenti digitali avanzati. Questo percorso in live streaming è rivolto a CFOController e Finance Manager che intendono integrare nel proprio lavoro il valore dei Big Datadelle tecnologie di AI e delle analisi predittive. La didattica combina spiegazioni teoriche essenziali e l’uso di casi aziendali tratti da applicazioni reali per tradurre la teoria in pratiche quotidiane.

Il corso adotta una formula pensata per conciliare impegni professionali e formazione: le lezioni si svolgono nei fine settimana in modalità sincrona. È prevista la consegna di un attestato di partecipazione per chi frequenta almeno l’80% delle ore programmate. Tra gli obiettivi principali figurano l’analisi dell’impatto delle tecnologie digitali sulla funzione finance, la costruzione di modelli predittivi utili al senior management e la progettazione di processi di pianificazione e controllo basati su strumenti digitali.

Struttura del percorso e moduli didattici specifici

Il programma è articolato in moduli mirati a fornire competenze operative: il primo modulo delinea il contesto strategico per il CFO, analizzando come i flussi informativi e le nuove tecnologie ridefiniscono ruoli e responsabilità; il secondo modulo si concentra sull’innovazione nei processi di pianificazione e controllo e sull’applicazione di predictive analytics per scenari previsionali; il terzo modulo esplora la tecnologia come leva nelle operazioni di M&Amostrando come dati e automazione possano supportare due diligence e valutazioni.

Dettagli operativi dei moduli

Ogni unità didattica prevede case study reali, esercitazioni pratiche e strumenti concreti: si mostrano template per l’implementazione di modelli previsionali, dashboard per il controllo di gestione e workflow digitali per standardizzare le attività finance. L’approccio è volutamente operativo: si insegna a trasformare dataset complessi in informazioni fruibili per il board, usando algoritmi di machine learning e tecniche di visualizzazione avanzata.

Coordinamento, docenza e statistiche della scuola

Il coordinatore scientifico del corso è Vittorio Schirrucon oltre 25 anni di esperienza nel settore finanziario in ruoli di senior management, M&A advisory e consulenza strategica. Attualmente Deputy CEO del Gruppo Furness Insurance Services, Schirru porta in aula competenze maturate come CFO e executive in gruppi finanziari internazionali e in primarie società di consulenza. A supporto della didattica, il catalogo della scuola conta più di 350 master e corsi e oltre 1.200 docenti con esperienza manageriale, per garantire un mix di teoria e pratica aggiornato.

Modalità di iscrizione, pagamento e opportunità di ruolo in aula

Per iscriversi è sufficiente procedere tramite il pulsante “ACQUISTA” presente nella pagina del corso. Sono previste tre modalità di pagamento: carta di creditoPayPal e bonifico bancario. Chi desidera assumere un ruolo più attivo durante il percorso può candidarsi come Referente d’Aulaquesta figura facilita il dialogo tra docenti e partecipanti, rafforza il networking e permette di esercitare competenze di leadership nella gestione del gruppo. Le candidature vanno inviate all’indirizzo referenteaula@, indicando il titolo del corso e la data di avvio desiderata.

Il corso è pensato per sviluppare capacità tecniche e strategiche utili a trasformare la funzione finance: dall’implementazione di modelli predittivi per pianificare la liquidità alla reingegnerizzazione dei processi interni attraverso soluzioni digitali, fino all’uso sistematico della tecnologia nelle attività di M&A. Partecipando, i manager acquisiranno strumenti pratici per guidare la digitalizzazione e supportare decisioni ad alto impatto aziendale.