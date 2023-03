Cosa è Skrill e come funziona?

Skrill è un servizio di pagamento online sicuro e affidabile offerto da Moneybookers Limited. Si tratta di una piattaforma di pagamento e-wallet che consente ai clienti di inviare e ricevere denaro all’interno della piattaforma, nonché di effettuare pagamenti online ai negozi, ai siti Web e ad altri servizi. Skrill è un modo comodo e sicuro per gestire i pagamenti online. Skrill, precedentemente conosciuto come Moneybookers, è stato fondato nel 2001 e da allora ha guadagnato la fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.

Offre un’ampia gamma di servizi, tra cui la possibilità di inviare e ricevere pagamenti, acquistare beni e servizi in tutto il mondo, effettuare pagamenti internazionali e utilizzare una carta di debito Mastercard. Skrill offre anche un programma di fedeltà per premiare i suoi clienti. Skrill è una piattaforma di pagamento sicura e affidabile ed è uno dei metodi di pagamento più popolari tra le persone che desiderano effettuare pagamenti online in tutto il mondo. La piattaforma è facile da usare, offre un’ampia gamma di servizi e le sue tariffe sono competitive.

Come funziona Skrill

Skrill è un portafoglio digitale che consente ai clienti di inviare e ricevere denaro all’interno della piattaforma, nonché di effettuare pagamenti online ai negozi, ai siti Web e ad altri servizi. Per iniziare a utilizzare Skrill, è necessario registrarsi con un indirizzo e-mail valido, fornire alcune informazioni personali e impostare una password sicura. Una volta che la registrazione è stata completata, è possibile iniziare a inviare e ricevere denaro, effettuare acquisti online, inviare denaro ad amici e familiari e molto altro ancora. È possibile aggiungere fondi al proprio portafoglio Skrill utilizzando una varietà di opzioni di pagamento, tra cui carte di credito e debito, bonifici bancari e altro ancora. È inoltre possibile acquistare una carta di debito Skrill Mastercard per effettuare acquisti nei negozi e prelevare contanti presso gli sportelli automatici. Skrill offre anche un programma di fedeltà che consente ai clienti di accumulare punti e convertirli in premi. I clienti possono anche usufruire di servizi aggiuntivi, come l’invio di denaro ai conti bancari in tutto il mondo, la ricarica dei cellulari e l’acquisto di Bitcoin.

Skrill Dragon Trainer

Skrill offre anche un servizio di formazione per i suoi clienti, chiamato Skrill Dragon Trainer. Skrill Dragon Trainer è un servizio progettato per aiutare i clienti a comprendere l’interfaccia e le funzionalità della piattaforma. Il servizio offre una varietà di tutorial e corsi online che insegnano alle persone come utilizzare Skrill in modo efficiente e sicuro.

Conclusione

