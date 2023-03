Il consulente assicurativo: cosa fa, la formazione

Quando si tratta di proteggere il futuro delle proprie famiglie e delle proprie attività, il ruolo del consulente assicurativo diventa di fondamentale importanza. Ma cosa fa esattamente un personal advisor e quali sono le competenze necessarie per svolgere al meglio il proprio lavoro?

Il ruolo del consulente assicurativo

In primo luogo, il consulente assicurativo fornisce consulenza personalizzata ai propri clienti, analizzando la loro situazione finanziaria e offrendo soluzioni su misura per le loro esigenze specifiche. Ciò consente ai clienti di comprendere le opzioni disponibili e di scegliere la via migliore per proteggere i propri interessi. Nella situazione attuale, molte famiglie italiane dichiarano di far fatica a coprire le spese fisse e ricorrenti, per cui ricercano soluzioni adatte a poter affrontare con più serenità la quotidianità, grazie ad una copertura finanziaria dagli imprevisti della vita.

Operazioni così importanti necessitano di intermediari affidabili e competenti, ecco perché A1 Life lavora sulla costante formazione dei propri personal advisors con A1 Academy. Questa realtà mira a fornire le competenze e i valori utili ai professionisti dell’intermediazione del futuro, oltre a empatia e capacità di dialogo, utili per costruire un rapporto di fiducia con il cliente. Solo così si può arrivare a delineare un piano efficace, che possa soddisfare tutte le esigenze e, nello stesso tempo, che sia commisurato alle attuali risorse.

A1 Academy: formazione di alto livello per intermediari

A1 Academy è un’organizzazione impegnata nella formazione di professionisti della consulenza. La loro missione è quella di informare famiglie, professionisti e imprese sui rischi a cui possono andare incontro, contribuendo così ad arricchire la cultura assicurativa.

Investendo nella valorizzazione del talento delle persone, vengono forniti gli strumenti e le competenze utili per affrontare al meglio il proprio lavoro e soddisfare i loro clienti.

I personal advisor formati da A1 Academy ricevono una formazione di alto livello grazie a una serie articolata di corsi obbligatori, che permettono di iscriversi al Registro Unico degli Intermediari e lavorare con grandi soddisfazioni. I corsi sono incentrati sul fornire la conoscenza approfondita delle norme di settore, ma anche di competenze tecniche e gestionali qualificanti per garantire la buona riuscita di ogni progetto grazie alla loro professionalità, valore fondante della compagnia.

Queste conoscenze aiutano il personal advisor a costruire un rapporto di fiducia con il cliente, basato su un dialogo aperto e proficuo che tocca gli aspetti più importanti della vita di una persona, come la casa, la famiglia, il lavoro e l’istruzione dei figli. Vista la sensibilità e trasparenza delle informazioni da fornire, gli intermediari A1 life devono per forza di cose interiorizzare un codice etico fondamentale a rispettare la privacy sui dati condivisi e coltivare un profondo senso di responsabilità.

Il codice etico dei personal advisor

I consulenti assicurativi di A1 Life presentano numerosi punti di forza correlati alla loro etica e ai valori che rispettano nella loro attività professionale. Prima di affidarsi ad un agente assicurativo è infatti buona norma constatare il rispetto di certi requisiti, come:

1. Trasparenza e completezza:

Il personal advisor deve guidare l’utente fornendo informazioni complete e corrette riguardo alle soluzioni assicurative offerte dall’azienda. La loro priorità deve essere quella di garantire che il cliente sia pienamente informato e convinto delle decisioni e degli impegni che assume.

2. Legalità

Fondamentale è il rispetto delle leggi vigenti, dell’etica professionale e dei regolamenti interni dell’azienda. L’agente deve essere iscritto al Registro Unico degli Intermediari e deve perseguire con costanza l’aggiornamento professionale richiesto dall’Ivass.

3. Riservatezza e rispetto della Privacy:

Le informazioni fornite durante gli incontri devono essere custodite per tutelare la riservatezza del cliente. È estremamente rilevante l’attenzione al rispetto della privacy dei clienti e alla protezione delle loro informazioni personali.

4. Professionalità:

Un personal advisor, per definirsi tale, deve per forza di cose curare la propria formazione in maniera costante, così da garantire la professionalità nei confronti dei clienti. A1 Academy si impegna a migliorare e accrescere il patrimonio di competenze di tutti i suoi consulenti, indipendentemente dal loro ruolo e dagli anni di lavoro in azienda. Ciò dimostra l’attenzione dell’azienda nei confronti della qualità del servizio offerto e alla professionalità dei suoi consulenti.

Durante la consulenza, gli esperti dell’azienda possono esaminare la situazione attuale del richiedente e fornire consigli personalizzati per comprendere se le attuali coperture assicurative sono adeguate e se si adattano ai propri obiettivi di vita. Inoltre, durante la consulenza, potranno essere individuate eventuali lacune o vulnerabilità nelle attuali polizze assicurative, al fine di adottare misure appropriate per proteggere il richiedente e la sua famiglia.

Per valutare la propria situazione assicurativa e patrimoniale, nonché le opzioni creditizie e immobiliari disponibili, è possibile richiedere una consulenza gratuita e non vincolante presso A1 Life.