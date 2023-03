Postepay Evolution è una carta prepagata ricaricabile emessa da Poste Italiane. Grazie a questa carta, è possibile effettuare i pagamenti in modo sicuro presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati con Poste Italiane, ma anche in rete, grazie alla possibilità di effettuare pagamenti online. È quindi uno strumento pratico e versatile per gestire i propri pagamenti in modo sicuro e veloce. Inoltre, grazie alla carta Postepay Evolution, è possibile anche accedere a una serie di servizi aggiuntivi come la possibilità di ricaricare altre carte, di inviare denaro a parenti e amici, di prelevare contanti e di fare acquisti online. In questo articolo, andremo a scoprire più da vicino cosa si può fare con Postepay Evolution, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa carta e come funziona.

Cosa Puoi Fare con Postepay Evolution

Cosa Serve per Aprire una Postepay Evolution?

Per aprire una carta Postepay Evolution è necessario recarsi presso un ufficio postale e compilare il modulo di richiesta. Per poterlo fare, è necessario essere maggiorenni e portare con sé un documento di identità valido. Inoltre, è necessario versare una somma minima di 10€ per attivare la carta.

Cosa Puoi Fare con Postepay Evolution?

Cosa Cambia con Postepay Evolution?

Postepay Evolution consente di avere un codice IBAN personale, consentendo di ricevere bonifici, pagare bollette e ricaricare altre carte. Inoltre, grazie all’integrazione con Apple Pay e Google Pay, è possibile effettuare pagamenti anche con smartphone.

Cosa Succede se Non Paghi il Canone Annuo?

Il canone annuo della carta Postepay Evolution è di 5€. Se non viene pagato, la carta non sarà più utilizzabile fino a quando non sarà effettuato il pagamento.

Cosa Succede alla Scadenza?

Alla scadenza della carta Postepay Evolution, sarà necessario recarsi in un ufficio postale per rinnovare la carta.

Cosa Non si Può Fare con Postepay Evolution?

Non è possibile effettuare pagamenti presso esercizi non convenzionati con Poste Italiane, né effettuare pagamenti con assegni o carte di credito. Inoltre, non è possibile prelevare contanti presso sportelli automatici non convenzionati con Poste Italiane.

Conclusione

