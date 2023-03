La Postepay Evolution è un servizio di pagamento innovativo, sicuro e di facile utilizzo, offerto da Poste Italiane. Si tratta di una carta prepagata ricaricabile, che offre una serie di vantaggi ed è molto amata da utenti di tutte le fasce di età. Ma quanto costa fare la Postepay Evolution? In questo articolo cercheremo di rispondere a questa domanda, soffermandoci su tutti i costi che comporta l’utilizzo di questo servizio, nonché su come ricaricare la carta, quanto costa ricaricarla, e quali sono le spese annuali da sostenere.

Quanto costa Fare la Postepay Evolution: Tutto Quello che Devi Sapere

La Postepay Evolution è una carta prepagata elettronica, ricaricabile, che consente di effettuare pagamenti e prelievi presso gli sportelli automatici, nei negozi convenzionati con Poste Italiane e online. La carta è gratuita, e può essere richiesta direttamente presso un qualsiasi ufficio postale. Per ottenere la Postepay Evolution, è necessario presentare un documento di identità valido e compilare il modulo di richiesta. Una volta ottenuta la carta, è necessario attivarla. Per attivarla, è necessario recarsi presso un qualsiasi ufficio postale, o collegarsi al sito internet ufficiale. Inoltre, è necessario effettuare un primo versamento, con un minimo di 5 euro, per poter poi ricaricare la carta.

Quanto Costa Fare la Postepay Evolution?

Come abbiamo visto, la Postepay Evolution è un servizio gratuito, che non prevede alcun costo di attivazione. Tuttavia, è previsto un costo di gestione annuo pari a 5 euro, da versare al momento del primo versamento. Inoltre, è previsto un costo di 5 euro per ogni ricarica effettuata presso un ufficio postale, mentre le ricariche effettuate presso i tabaccai convenzionati sono gratuite. Per quanto riguarda i prelievi, il costo è di 1 euro per i prelievi effettuati presso uffici postali, mentre presso i bancomat non ci sono costi aggiuntivi. Inoltre, è previsto un costo di 2,50 euro per ogni bonifico effettuato.

Quanto Costa Ricaricare la Postepay Evolution?

Come abbiamo visto, la Postepay Evolution può essere ricaricata presso gli uffici postali, i tabaccai convenzionati e online. La ricarica presso gli uffici postali ha un costo di 5 euro, mentre quella presso i tabaccai convenzionati è gratuita. Inoltre, la ricarica online è possibile tramite una carta di credito o tramite bonifico bancario. In questo caso, il costo della ricarica è pari a 0,25 euro.

Quanto Costa Fare una Postepay Evolution All’anno?

Conclusione

In conclusione, fare la Postepay Evolution non comporta alcun costo di attivazione, ma prevede un costo di gestione annuo pari a 5 euro. Inoltre, è previsto un costo di 5 euro per ogni ricarica effettuata presso un ufficio postale, mentre le ricariche effettuate presso i tabaccai convenzionati sono gratuite. I prelievi presso uffici postali hanno un costo di 1 euro, mentre i bonifici hanno un costo di 2,50 euro. Suggerimenti inediti: Per risparmiare sui costi di gestione della Postepay Evolution, è possibile sottoscrivere un abbonamento mensile, che prevede un costo fisso di 10 euro al mese. In questo modo, sarà possibile avere un tetto massimo di spesa annuale, che potrebbe essere più conveniente rispetto al costo di gestione annuo. Inoltre, è possibile sottoscrivere un abbonamento che preveda un numero illimitato di ricariche gratuite. Inoltre, per risparmiare sui costi di ricarica, è possibile ricaricare la Postepay Evolution online, tramite una carta di credito o bonifico bancario. In questo caso, il costo della ricarica è pari a 0,25 euro.