Cosa sono i token ERC20, BEP20, FA1.2?

Lo standard token originale, i token ERC20 sono tutti compatibili con qualsiasi progetto che utilizza la rete Ethereum e sono compatibili anche con qualsiasi portafoglio basato su Ethereum.

Ciò significa che puoi inviare qualsiasi token ERC20 a un portafoglio Ethereum e non andrà perso, se non riesci a vederlo lì dentro probabilmente devi solo aggiungere l’indirizzo del contratto token al portafoglio in modo che possa riconoscere la risorsa.

Le regole ERC20 includono come i token possono essere trasferiti, come vengono approvate le transazioni, come gli utenti possono accedere ai dati su un token e la fornitura totale di token.

Tutte le transazioni di token ERC20 richiedono una tassa sul gas pagata in Ethereum (ETH). ERC20 è il formato di token più popolare in criptovaluta e alcuni esempi di risorse ERC20 sono Uniswap (UNI), Chainlink (LINK) e Basic Attention Token (BAT).

Binance Smart Chain (BEP20)

Binance Smart Chain ha uno standard token BEP20 che funziona in modo simile allo standard ERC20 di Ethereum.

BEP20 è uno standard di token adatto agli sviluppatori che consente a chiunque di distribuire valute digitali o token fungibili su Binance Smart Chain nello stesso modo in cui è possibile su Ethereum. Inoltre, le risorse digitali su altre catene possono essere trasferite su Binance Smart Chain sotto forma di token BEP20 ancorati.

Ad esempio, è possibile utilizzare Binance Bridge per scambiare Bitcoin (BTC) con token BTCB (BEP20) supportati da BTC. I token BTCB (BEP20) possono quindi essere utilizzati su prodotti finanziari decentralizzati per ottenere un rendimento. Lo stesso vale per ETH, ADA, USDT e molti altri.

Tutte le transazioni di token BEP20 richiedono una commissione sul gas pagata in Binance Coin (BNB). Alcuni esempi di asset BEP20 sono PancakeSwap, BakerySwap e Venus. I token ERC20 possono essere facilmente trasferiti anche a Binance Smart Chain.

Tezos (FA1.2 e FA2)

La blockchain di Tezos utilizza uno standard di token FA1.2 che funziona di nuovo come token ERC20 su Ethereum, ma poi ha promosso lo standard con il rilascio di FA2.

FA1.2 fornisce la stessa operabilità per i token Tezos sulla loro rete come fanno gli ERC20 su Ethereum, ma FA2 è indipendente dal tipo di token e supporta contratti sia singoli che multi-token tramite un unico standard. Tutti i punti di ingresso funzionano con operazioni batch, consentendo l’esecuzione di più trasferimenti di diversi token e / o tipi di token in un’unica transazione atomica. Questo standard richiede agli sviluppatori di gestire considerazioni comuni, come la definizione del tipo di token del contratto (ad esempio, non fungibile vs fungibile vs semi-fungibile), amministrazione e whitelisting, aggiornabilità del contratto e operazioni di fornitura (ad esempio, mint / burn). FA2 supporta più standard, come ERC-20, ERC-721, ERC-1155, il che significa che puoi portare le risorse basate su Ethereum su Tezos proprio come con Binance Smart Chain.

Tutte le transazioni di token FA1.2 o FA2 richiedono Tezos (XTZ) per le commissioni sul gas. I progetti sono in fase di costruzione su Tezos, ma non ci sono ancora le prime 100 risorse, a parte Tezos stesso.