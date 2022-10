Riassunto delle più grandi oscillazioni in Crypto

Bitcoin (BTC)

Bitcoin ha avuto la sua giusta dose di oscillazioni drammatiche. Il primo aumento della criptovaluta pioniera è stato nel 2010, quando è passato da $ 0,0008 a $ 0,08. Da allora, la valuta ha continuato la sua tendenza di balzi da gigante e correzioni brusche.

Il primo salto notevole di Bitcoin è stato nel 2017, quando è passato da $ 974 a $ 20.000, con un aumento del 1.950%. Questo è stato probabilmente quando la valuta ha catturato l’immaginazione del pubblico come mai prima d’ora e ha iniziato la sua marcia verso il riconoscimento mainstream.

Verso la fine del 2013, BTC stava rapidamente raggiungendo $ 1.200 – che era un grosso problema all’epoca. Questo aumento è stato significativamente alimentato dalla discussione del Senato degli Stati Uniti sul “potenziale per promuovere un commercio globale più efficiente” in riferimento alle criptovalute.

Anche la banca centrale cinese aveva pesato con cauta approvazione. Ma più tardi a dicembre, le approvazioni sono state ritirate e la Cina ha iniziato a limitare le banche dal negoziare Bitcoin. Il 18 dicembre, i prezzi dei Bitcoin si sono dimezzati in un solo giorno.

I fan delle criptovalute non hanno dimenticato l’ascesa meteorica di Bitcoin da $ 20.000 a dicembre a quasi $ 65.000 nell’aprile 2021.

La criptovaluta è aumentata di oltre il 200% da settembre. Ma alla fine di maggio, era crollato a circa $ 35.000. Come al solito, tuttavia, da allora ha recuperato gran parte della perdita. Dove andrà dopo?

Ethereum (ETH)

Come la maggior parte del mercato delle criptovalute, la seconda criptovaluta più grande ha emulato Bitcoin nel comportamento del mercato. Anche così, l’utilità di Ethereum nei contratti intelligenti, NFT e DeFi ha permesso alla valuta di curvare i propri – ma non così indipendenti – modelli di curva di bump e declino.

Il 10 gennaio 2018, ETH si scambiava di mano a quasi $ 1.400 in uno dei suoi più grandi rally dei prezzi: un aumento del 60% in una settimana. Questo è stato un rally stretto dietro Bitcoin e può essere attribuito al successo di Bitcoin all’epoca.

Ma il salto più notevole di Ethereum è stato nel 2021, quando la valuta ha raggiunto i 4.000 dollari. In una rara dimostrazione di sfida, ETH ha continuato a raggiungere e superare il livello psicologico di $ 4.000 anche se BTC – che stava guidando la corsa al rialzo – ha iniziato a ritirarsi da $ 50.000. Tradizionalmente, Ethereum salirebbe o scenderebbe come fa Bitcoin, ma questa volta ha mostrato determinazione a imprimere la sua autorità come trendsetter.

Per quanto riguarda i crolli dei prezzi, gli investitori ETH ricordano come la criptovaluta sia scesa da $ 319 a $ 0,10 in pochi secondi nel giugno 2017. Sebbene il crollo abbia interessato solo lo scambio GDAX e sia durato non più di pochi secondi, molti trader hanno subito enormi perdite.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin ha registrato prestazioni poco brillanti dal suo lancio nel dicembre 2013. Ma nel 2021, “lo scherzo più costoso del mondo” è aumentato di oltre il 20.000%, in una delle salite più drammatiche nella storia della criptovaluta.

È un segreto di Pulcinella su cui la valuta si è rialzata a causa della pubblicità del capo di Tesla Elon Musk. Dopo che Musk si è dichiarato il “Dogefather”, i prezzi sono aumentati del 32% nel giro di poche ore.

A maggio, la moneta meme ha perso un terzo del suo valore dopo che Musk l’ha definita un “trambusto” in SNL live. Tuttavia, il più grande crollo è il calo del 45% della criptovaluta dopo che la Cina ha annunciato un nuovo divieto sulle criptovalute a maggio. DOGE è sceso da $ 0,48 a $ 0,21 in un solo giorno.

Ripple (XRP)

Gli osservatori del settore ricordano il guadagno del 366% di XRP a dicembre 2017. Intorno al 22 dello stesso mese, la criptovaluta ha guadagnato un altro 160%, per un totale di oltre il 500% di guadagno in un mese.

XRP ha poi fatto un altro enorme balzo del 188% durante la settimana 23-29 dicembre, spingendo i suoi prezzi fino a $ 2,24 da $ 1,19. La valuta ha fatto il salto finale nel gennaio 2018, passando da $ 1,93, dove era brevemente caduta, a un massimo storico di $ 3,86. Le notizie sull’adozione di Ripple da parte delle imprese e su come la fondazione avesse già firmato decine di banche hanno contribuito a far salire i prezzi.

Tuttavia, XRP è sceso tanto velocemente quanto è salito. Nella settimana che si avvicina il 16 gennaio, la moneta è crollata dalla gloria di $ 3 a un misero $ 0,89. Nel giro di 12 giorni, Ripple era sceso dai suoi prezzi più alti di sempre e dalla posizione invidiabile della seconda criptovaluta più grande a un calo del 430%. Oggi, XRP sta andando relativamente bene, ancora seduto tra le prime dieci criptovalute per capitalizzazione di mercato.

Cardano (ADA)

Cardano è rimasto una blockchain poco conosciuta fino al 2020, quando DeFi ha iniziato a colpire i titoli dei giornali come la prossima grande cosa. Tuttavia, il recente rally della criptovaluta ha cementato il suo posto nella sala delle cripto dei drammatici aumenti.

A luglio, ADA ha intrapreso un aumento dei prezzi, culminato in $ 3 a settembre. Secondo Forbes, la criptovaluta è aumentata dell’85% dopo che il fondatore Charles Hoskinson ha promesso un aggiornamento della rete che consentirà alla rete di supportare tali contratti.

Cardano è ora la terza criptovaluta più grande del mondo, rivaleggiata solo da Ethereum e Bitcoin.

Bitconnect (BCC)

Bitconnect è un progetto di criptovaluta che era una truffa di uscita. Il progetto ha permesso agli investitori di utilizzare il loro bot di trading per ottenere fino al 40% di interesse al mese inviando loro Bitcoin. Anche se una criptovaluta che cavalca le attacchi di un’altra criptovaluta dovrebbe essere una bandiera rossa, gli investitori hanno pompato i loro Bitcoin al progetto.

Il 17 gennaio 2018, i fondatori del progetto hanno chiuso, citando stampa negativa, attacchi denial of service e repressioni normative sul perché. Dopo l’annuncio, BCC è precipitata a meno di $ 1 da $ 500. L’anno prima, BCC era salito da $ 0,17 a un massimo di $ 463 a dicembre.

Considerazioni finali

La natura delle criptovalute è che sono altamente imprevedibili. Una criptovaluta di cui si parla oggi potrebbe essere irrilevante domani. Allo stesso modo, una criptovaluta può passare dall’oscurità alla cosa più calda di domani. È un giro sulle montagne russe e gli appassionati di criptovalute vivono per questo.