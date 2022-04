Cosa sono i Zuck Bucks? La nuova valuta di Meta Facebook

Deve essere frustrante per Mark Zuckerberg di Meta. Dal college, fino a poco tempo fa, non ha avuto altro che buona fortuna, incredibile ricchezza e potere. Ora, le nuove politiche sulla privacy, l’ascesa di TikTok che ruba quote di mercato dalle piattaforme di social media da lui controllate e un perno multimiliardario nel metaverso stanno danneggiando sia la reputazione che il patrimonio netto di Zuckerberg.

Meta, secondo il Financial Times, sta esplorando la creazione di token di risorse digitali per le persone da utilizzare nel suo progetto metaverse. La sua criptovaluta è derisoriamente indicata come “Zuck Bucks”. Questo potrebbe essere un altro perno, come il metaverso, per trovare ulteriori flussi di entrate per compensare le loro recenti sfide finanziarie. Meta ha notoriamente perso più di $ 220 miliardi nella valutazione del mercato azionario a febbraio a causa dei vari assalti al suo modello di business principale.

Sviluppato da Meta Financial Technologies, zuck Buck servirebbe come token in-app, controllato da Meta. Questo è simile ad altri token che i giocatori hanno usato a lungo. Il token Zuck può essere una risorsa negoziabile o utilizzato per acquistare cose sulle sue varie piattaforme di social media.

È stato riferito che Meta potrebbe creare “token sociali”, che potrebbero essere dati alle persone per il loro contributo su Facebook. Le “monete dei creatori” potrebbero essere fornite agli influencer su Instagram per incentivarli a migliorare il loro gioco e riconquistare il pubblico da cui TikTok si sta allontanando.

Potrebbero essere lanciati anche vari altri prodotti di servizi finanziari. Ciò può includere prestiti alle piccole imprese e NFT che potrebbero essere coniati, acquistati, venduti e scambiati.

Questa non è la prima incursione nelle risorse digitali. Nel lontano 2009, Facebook, come era noto all’epoca, era in anticipo sui tempi avviando i crediti Facebook per aiutare gli acquisti all’interno di giochi online come Farmville.

Abbastanza di recente, il gigante dei social media ha lanciato Libra, una criptovaluta virtuale proposta.

È stato immediatamente accolto con scetticismo pubblico, sfiducia e controllo normativo. Ciò alla fine ha portato molti dei dirigenti e dei lavoratori coinvolti nel progetto a lasciare l’organizzazione. Libra è stata rinominata Diem alla fine del 2020, ma non ha guadagnato trazione ed è stata chiusa all’inizio dell’anno.

È facile e alla moda deridere Zuckerberg, ma non dovremmo cancellarlo. Piaccia o no, ha dimostrato di essere un uomo d’affari scaltro. Sfacciatamente, clona liberamente aziende concorrenti o le compra a titolo definitivo.

Zuckerberg ha ancora un enorme forziere di guerra a sua disposizione e diverse piattaforme di social media di successo che generano entrate generose. Sarà interessante guardare e vedere se questo nuovo asset di tipo cripto decollerà o diventerà un altro flop recente.