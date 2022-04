Cosa sono Pudgy Penguins?

Pudgy Penguins è una collezione NFT di 8.888 pinguini collezionabili unici sulla blockchain di Ethereum. Ogni NFT è un token ERC-721 , lo standard per i token non fungibili sulla blockchain di Ethereum. Al momento della scrittura, gli 8.888 Pudgy Penguins sono distribuiti su 4.491 proprietari, con un prezzo minimo di 0,93 ETH e un volume scambiato di oltre 48.000 ETH.

Pudgy Penguins è stato lanciato il 22 luglio 2021. Tutti i pinguini sono unici e generati casualmente da oltre 150 tratti disegnati a mano. I cinque Pudgy Penguins più rari non sono disegnati a mano: indossano un abito da banana, un costume da squalo, un costume da ananas e un costume da fantasma, e uno di loro è rivolto nella direzione opposta di tutti gli altri pinguini.

I Pudgy Penguins sono stati creati da un team di fondatori pseudonimi:

Mrtubby: co-fondatore, collezionista NFT e studente di Informatica

co-fondatore, collezionista NFT e studente di Informatica Mickyj: il capo del design e un senior al college.

il capo del design e un senior al college. Jonah: sophomore al college.

sophomore al college. Cole: Collezionista NFT e imprenditore digitale.

Collezionista NFT e imprenditore digitale. Miinded: un contratto intelligente e un team di sviluppo di siti web.

Come funzionano i Pudgy Penguins?

Pudgy Penguins è un progetto NFT di immagini del profilo (PFP) che è diventato estremamente popolare al suo lancio nel luglio 2021. Al suo apice, il progetto ha superato un prezzo medio di vendita giornaliero di 3,8 ETH, con un volume di transazioni settimanali che ha superato quello dei progetti NFT premium come CryptoPunks e BAYC.

Il picco del progetto Pudgy Penguins ha coinciso con il picco della tendenza PFP nello spazio NFT.

Questi progetti PFP sono molto popolari perché i loro proprietari spesso mostrano l’arte digitale acquistata sui loro profili di social media (principalmente Twitter) come avatar. I progetti PFP spesso generano fino a 10.000 opere d’arte uniche, con ogni personaggio che ha la sua varietà di tratti con diverse rarità. I pezzi più rari di progetti popolari possono ottenere prezzi di 50 ETH o più (sei cifre in termini di USD).

Il progetto PFP più popolare è Bored Ape Yacht Club, con diverse celebrità di serie A come Stephen Curry, Eminem e altri che possiedono un PFP Di scimmia annoiata.

Pudgy Penguins è stato un progetto PFP che è cresciuto nella scia del successo di BAYC e si è esaurito in soli 20 minuti. Nel giro di una sola settimana, il prezzo minimo di Pudgy Penguins era alto come 2.4 ETH, rendendolo uno dei progetti NFT più preziosi in quel momento.

Cosa rende unici i Pudgy Penguins?

Pudgy Penguins è un progetto unico a causa della sua storia di fondo che lo ha visto salire incredibilmente velocemente e cadere in disgrazia in seguito a causa di problemi interni.

Un inizio impressionante

Oltre a esaurirsi incredibilmente velocemente, i Pinguini hanno anche ricevuto molta attenzione dai media mainstream come il New York Times, che lo ha presentato in prima pagina. Con la tendenza PFP che ha raggiunto il picco nell’estate del 2021, alcuni hanno ipotizzato che i Pudgy Penguins potrebbero persino superare il BAYC nel prezzo minimo. L’hype è stato alimentato dal team (che in realtà consiste solo di pochi studenti universitari anonimi), che ha promesso airdrop, un gioco da sviluppare e altro ancora.

Problemi interni

Con il raffreddamento del mercato NFT, il progetto ha lottato con il malcontento interno nel dicembre 2021. Uno dei suoi moderatori, che usa il nome utente “Darth” (o @coldpizza_eth su Twitter), si è fatto avanti con accuse di non essere stato compensato abbastanza per l’enorme quantità di lavoro svolto nel progetto. Presumibilmente, il team gli aveva offerto uno stipendio settimanale inferiore a $ 1.000, che Darth ha trovato inadeguato e ha espresso il suo malcontento in uno spazio Twitter. Darth ha anche accusato i leader del progetto di aver cercato di corromperlo e di averlo equiparato a un lavoratore poco qualificato che non era degno di una retribuzione più alta.

Mentre il team alla fine è riuscito ad affrontare la shitstorm e a diffondere la cattiva stampa che Pudgy Penguins aveva ricevuto, non è stato l’ultimo PR negativo del progetto.

La caduta dalla grazia

Il colpo mortale per il progetto Pudgy Penguins è arrivato con l’airdrop NFT pasticciato il giorno di Natale. Dopo aver lanciato una serie di uova NFT ai membri della comunità, erano in corso frenetici scambi per la rivelazione il giorno di Natale, con molti membri che speculavano su ciò che l’NFT poteva contenere. L’eventuale rivelazione è stata una grande delusione, poiché gli NFT si sono rivelati essere canne da pesca progettate pigramente. La comunità era comprensibilmente furiosa, e un successivo lancio di una collezione “Lil Penguins” non ha fatto molto per placarli (ma ha riempito le casse dei fondatori del progetto).

Alla fine, i colloqui tra i fondatori dei Pudgy Penguins e il progetto whale @9x9x9eth emersi, con 9x9x9 che accusa il team di cercare di scaricare il progetto per incassare il successo. Il team ha successivamente prosciugato il tesoro e ritirato tutto sui propri conti personali Coinbase.

Basti dire che questo ha ridotto il prezzo minimo del progetto. Ha anche portato a uno sforzo da parte della comunità per estromettere il fondatore Cole e il team come dirigenti responsabili dei Pudgy Penguins. Ci sono state anche diverse offerte da parte di personaggi legittimi e loschi nello spazio Crypto Twitter per acquistare il progetto Pudgy Penguins.

L’ultimo sviluppo è stato uno sforzo per avvolgere gli NFT e deviare il trading dal progetto originale a un PenguDAO che non avrebbe ricompensato i fondatori originali con royalties dal trading sul mercato secondario. Tuttavia, Pudgy Penguins rimane un progetto contestato e un interessante caso di studio nella gestione di successo e senza successo di un progetto NFT.

Pudgy Penguins nei media

Al suo apice, i Pudgy Penguins sono stati coperti da Kevin Roose, l’editorialista tecnologico del NYT, in un articolo intitolato “Mi sono unito a un Penguin NFT Club perché apparentemente è quello che facciamo ora”.

Roose ha raccontato come è stato lanciato due pinguini da uno dei fondatori del progetto, che ha descritto la motivazione per lanciare Pudgy Penguins nel modo seguente:

“C’era un enorme potenziale di meme nei pinguini dall’aspetto grasso, quindi abbiamo deciso di rotolare con quello”.

Roose ha coperto i Pinguini in una luce abbastanza positiva, confrontando l’hype NFT con la frenesia meme-stock iniziata da GameStop. Ha detto:

“E mentre personalmente non investirei i miei soldi per la pensione in Pudgy Penguins, trovo le obiezioni più comuni a loro abbastanza poco convincenti”.

Ha concluso che il trading NFT era dispendioso ma alla fine innocuo e ha inconsapevolmente previsto l’eventuale dolore per alcuni dei titolari di NFT che vi rimangono dentro per troppo tempo: