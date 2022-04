in

MetaMask è stato annunciato come uno dei portafogli crittografici più compatti al momento che può aiutare a facilitare le transazioni basate su Ethereum con facilità. Ma la domanda è: come si acquistano NFT con MetaMask?

Le NFT hanno avuto una crescita esplosiva lo scorso anno acquisendo quasi $ 41 miliardi in termini di volume degli scambi.

Recentemente il mercato NFT OpenSea ha riportato un rapporto sulle entrate sbalorditive che documenta le vendite NFT per un valore di $ 5 miliardi nel gennaio 2022, cementando il fatto che il mercato NFT è qui per rimanere.

Con un aumento del trading NFT, arriva un aumento degli utenti che cercano portafogli per aiutare ad acquistare e archiviare NFT, ed è qui che entra in gioco MetaMask.

MetaMask supporta NFT?

Essendo un portafoglio basato su Ethereum, MetaMask offre supporto agli NFT.

Tuttavia, questo supporto varia in base alla funzione e può essere ampiamente suddiviso in due funzioni: l’acquisto di NFT e l’archiviazione di NFT.

Come acquistare NFT tramite MetaMask

Gli utenti possono seguire i passaggi indicati di seguito per acquistare NFT utilizzando il portafoglio MetaMask. Mentre OpenSea non è l’unico mercato NFT là fuori, è il più popolare e il più attivo, motivo per cui lo abbiamo incluso di seguito.

Ecco cosa fare:

Acquista Ethereum prima tramite uno scambio crittografico top come Coinbase o Binance.

Crea o accedi al tuo portafoglio MetaMask.

Invia l’Ethereum acquistato dal tuo exchange al tuo portafoglio MetaMask

Collega il tuo portafoglio al marketplace OpenSea NFT per accedere agli NFT che desideri acquistare.

Acquista l’NFT che desideri da OpenSea facendo l’offerta o l’offerta.

Effettua il pagamento e conferma.

Attendi che la transazione si rifletta in MetaMask.

MetaMask può contenere NFT?

Sì, è possibile, un utente può visualizzare gli NFT memorizzati accedendo alla categoria “oggetti da collezione”. Tuttavia, alcuni degli NFT potrebbero non essere visualizzati correttamente sull’app mobile, quindi è consigliabile l’estensione del browser di MetaMask per visualizzare gli NFT memorizzati.

Come vedere gli NFT acquistati nel portafoglio MetaMask

Attualmente, solo l’applicazione MetaMask Mobile consente agli utenti di vedere i propri NFT di proprietà. Questa funzionalità non è ancora disponibile tramite l’estensione del browser, ma MetaMask dice che sarà presto disponibile.

Per gli utenti di MetaMask Mobile, i tuoi NFT di proprietà dovrebbero essere visualizzati automaticamente. Tuttavia, se ciò non accade, attenersi alla seguente procedura.