Cos’è Arbitrum? La guida definitiva

L’Ethereum Merge potrebbe avvenire già nell’agosto 2022, ma le soluzioni di secondo livello (L2) stanno già lavorando per ridimensionare Ethereum. Arbitrum è una delle principali soluzioni L2 che alleggeriscono la mainnet di Ethereum dalla congestione e dalle elevate tariffe del gas.

Cos’è Arbitrum?

Arbitrum è una blockchain di secondo livello per Ethereum che utilizza rollup ottimistici come tecnologia di ridimensionamento. Elabora le transazioni sulla sua sidechain proprietaria e trasmette il nuovo stato della catena alla mainnet di Ethereum.

Ciò consente ad Arbitrum di raggiungere un throughput fino a 40.000 transazioni al secondo a un costo del gas significativamente inferiore rispetto alla mainnet di Ethereum.

In poche parole, rollup ottimistici significano che una transazione viene eseguita su Arbitrum e solo il suo output viene registrato sulla catena L1. Il nome rollup ottimistico può essere decodificato nel modo seguente:

Rollup: le transazioni su Arbitrum sono raggruppate in un’unica transazione registrata sulla mainnet dei PF. Ciò consente di risparmiare sui costi del gas ed evita la congestione della rete principale.

in un’unica transazione registrata sulla mainnet dei PF. Ottimista: i rollup sono ottimisti perché si presume che siano corretti e validi (cioè senza doppia spesa). I nodi sono incentivati a inviare solo transazioni valide. La validità di una transazione può essere contestata per un massimo di sette giorni.

Poiché le transazioni non vengono calcolate sulla mainnet di Ethereum, è necessaria una quantità minima di dati per l’archiviazione e il calcolo dello stato.

Di conseguenza, Ethereum è meno intasato e le tasse sul gas diminuiscono. Arbitrum consente di eseguire contratti intelligenti compatibili con EVM ed è protetto dalla mainnet di Ethereum.

Arbitrum vs Optimism vs ZK-Rollups

Arbitrum non è l’unica soluzione L2 che utilizza rollup ottimistici. L’Optimism (OP) è un’altra catena di secondo livello che ha lanciato il suo token OP nel giugno 2022 con un airdrop. Arbitrum e Optimism condividono molte somiglianze:

I validatori puntano su ETH e sono incentivati ad agire onestamente.

I rollup sono ottimisti perché si presume che siano validi al momento della transazione.

Entrambi hanno nodi completi , accumulano transazioni di primo livello e nodi di convalida che monitorano lo stato della catena.

, accumulano transazioni di primo livello e lo stato della catena. Entrambi inoltrano solo i calldata con gli hash dei blocchi di rollup confermati alla mainnet.

Le DApp su entrambe le catene possono selezionare i propri validatori. Poiché le transazioni sono convalidate localmente anziché da tutti i nodi, i nodi devono comunicare meno tra loro, aumentando il throughput delle transazioni.

Le loro principali differenze sono:

L’Optimism utilizza prove di frode a tutto tondo, Arbitrum utilizza prove di frode a più round. In parole povere, Optimism esegue la prova delle transazioni in un round sulla catena layer-one, Arbitrum lo fa in diversi round off-chain.

Arbitrum utilizza prove di frode a più round. In parole povere, Optimism esegue la prova delle transazioni in un round sulla catena layer-one, Arbitrum lo fa in diversi round off-chain. L’Optimism è compatibile con EVM. Così è Arbitrum, ma Arbitrum ha anche la sua Arbitrum Virtual Machine (AVM).

Optimism ha un compilatore Solidity, Arbitrum supporta tutti i linguaggi di programmazione EVM.

Come puoi vedere, le differenze sono per lo più tecniche e di scarso interesse per l’utente di tutti i giorni. Arbitrum, tuttavia, vanta un ecosistema significativamente più grande con più total value locked (TVL) ($ 1,5 miliardi contro $ 300 milioni) e DApp più attive.

Ci sono anche un paio di differenze tra le soluzioni Arbitrum e ZK-rollup:

Arbitrum sostiene che otterrà tariffe del gas più basse a lungo termine perché gli ZK-rollup devono presentare prove crittografiche alla L1 per convalidare la loro transazione. Questo è più complesso e quindi più costoso.

I rollup ottimistici sono sempre compatibili con EVM; Gli ZK-rollup non lo sono (secondo Arbitrum).

I rollup ottimistici hanno visibilità senza fiducia, ma non tutti gli ZK-rollup lo fanno, quindi alcune transazioni potrebbero non essere tracciabili dall’inizio alla fine.

Arbitrum ammette che il bridging è un’esperienza migliore su ZK L2s perché non esiste un periodo di attesa di sette giorni per prelevare fondi per averne uno.

Arbitrum Team, Investitori e Roadmap

Arbitrum è avviato da Offchain Labs, una società di sviluppo di New York fondata da Ed Felten e Steven Goldfeder è dietro lo sviluppo di Arbitrum. Offchain Labs ha ricevuto un totale di $ 123,7 milioni in tre round di investimento dal 2019 al 2021.

Un primo seed round nel 2019 ha raccolto $ 3,7 milioni ed è stato guidato da Pantera Capital. Il round di serie A nell’aprile 2021 ha raccolto $ 20 milioni, con la serie B nell’agosto 2021 che ha raccolto altri $ 100 milioni da Lightspeed Venture Partners e altri investitori come Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research e Mark Cuban.

Arbitrum Beta Mainnet è stata lanciata a maggio 2021, seguita dal lancio della mainnet nell’agosto 2021 e dal supporto sidechain nel Q1 del 2022. Attualmente ci sono più di 80 DApp in esecuzione su Arbitrum. Secondo Arbiscan, Arbitrum vanta oltre 720.000 indirizzi unici a giugno 2022 e sta crescendo rapidamente. Tra 50.000 e 100.000 transazioni al giorno vengono elaborate e Arbitrum ha quasi $ 1,5 miliardi di valore totale bloccato.

Arbitrum Token e potenziale Airdrop

Arbitrum non ha ancora un token. Tuttavia, considerando che il suo concorrente Optimism ha lanciato il suo token OP con un airdrop, Arbitrum probabilmente introdurrà un token nativo Arbitrum in futuro. Se vuoi essere idoneo per un airdrop token Arbitrum, dovresti collegarti all’ecosistema Arbitrum e utilizzare alcune delle DApp Arbitrum elencate di seguito. Ecco anche la nostra guida agli airdrop chiamata What Are Crypto Airdrops.

Come usare Arbitrum

Puoi usare Arbitrum con pochi semplici passaggi:

Collegati al ponte ufficiale Arbitrum. Trasferire eTH ad Arbitrum. Aggiungi la rete Arbitrum al tuo portafoglio. Accedi alle DApp su Arbitrum attraverso il portale Arbitrum One.

Il miglior DEX su Arbitrum

I migliori scambi decentralizzati (DEX) su Arbitrum sono:

SushiSwap: una forchetta Uniswap.

GMX: uno spot decentralizzato e uno scambio perpetuo.

Curva: un enorme scambio di stablecoin.

Uniswap: il pioniere del meccanismo AMM.

Balancer: concorrente di SushiSwap e Uniswap.

SushiSwap

SushiSwap (SUSHI) è uno scambio decentralizzato (DEX) lanciato come fork di Uniswap. È uno dei più grandi scambi decentralizzati sul mercato e ha un valore totale bloccato di oltre $ 300 milioni su Arbitrum. Gli utenti possono scambiare diversi token, prendere in prestito e prestare e fornire liquidità senza rinunciare alla custodia dei loro fondi.

GMX ·

GMX è uno spot decentralizzato e uno scambio perpetuo che si vanta delle sue basse commissioni di swap e della profonda liquidità che garantisce il trading con zero slippage. GMX differisce dai modelli tradizionali del portafoglio ordini in quanto non supporta le coppie di trading. Fornisce invece liquidità attraverso il suo multi-asset GLP (GMX Liquidity Provider) per eseguire operazioni. Gli utenti commerciano contro il market maker automatizzato (AMM), che ottiene i prezzi attraverso un oracolo.

Il prezzo dei token GLP deriva dal valore totale delle attività nel pool diviso per l’offerta totale. Quando il fornitore di liquidità aggiunge attività al pool di liquidità, conia token GLP e quando la liquidità viene rimossa, questi token GLP vengono bruciati. Pertanto, le commissioni sono ridotte quando l’offerta di un’attività in un pool è bassa, fornendo un incentivo ad aggiungere l’attività al pool.

Inoltre, i titolari di GLP ricevono esGMX, che può essere convertito in token GMX dopo un anno. Ricevono anche il 70% delle entrate della piattaforma. I token GMX possono essere puntati per ricevere esGMX, una quota del 30% delle entrate della piattaforma e punti moltiplicatori per GMX. Questo intricato design di token e incentivi di puntata ha permesso a GMX di diventare il secondo protocollo più grande su Arbitrum con oltre $ 300 milioni di valore totale bloccato.

Curve

Curve (CRV) è una stablecoin DEX e uno degli scambi più importanti per lo scambio di stablecoin. È stato uno dei primi scambi che ha reso popolare il modello AMM. Curve è disponibile su quasi tutte le blockchain rilevanti e vanta un TVL di oltre $ 150 milioni su Arbitrum, rendendolo uno dei più grandi protocolli dell’ecosistema.

Uniswap

Uniswap (UNI) è uno scambio decentralizzato e uno dei più grandi DEX di TVL in DeFi. Sebbene abbia significativamente meno TVL su Arbitrum rispetto al suo rivale Sushiswap, Uniswap ha inventato il principio AMM che consente agli utenti di negoziare senza una controparte e solo contro un pool di liquidità controllato da un contratto intelligente. Su Arbitrum, Uniswap ha un TVL di oltre $ 50 milioni a giugno 2022.

Balancer

Balancer (BAL) è un altro DEX, che utilizza pool condivisi e pool intelligenti per lo scambio di token. Balancer funziona in modo simile a Uniswap e Curve e consente a chiunque di creare pool di token con pesi di pool regolati automaticamente. Il suo TVL su Arbitrum è più piccolo di quello dei suoi concorrenti, ma Balancer vanta ancora oltre $ 15 milioni di valore totale bloccato.

Il miglior ponte Arbitrum

Synapse

Synapse (SYN) è un ponte a catena incrociata che collega diverse blockchain L1 e L2. I validatori di calcolo multi-party cross-chain proteggono il bridge Synapse e l’ecosistema è alimentato dal token Synapse – SYN. Il SYNapse DAO utilizza SYN come incentivo per i fornitori di liquidità per abilitare la funzionalità cross-chain del protocollo e come sovvenzione per pagare il gas speso dai validatori di rete. Synapse è uno dei ponti più importanti per Arbitrum oltre al ponte ufficiale Arbitrum e ha un TVL di quasi $ 30 milioni.

I migliori protocolli di prestito su Arbitrum

I migliori protocolli di prestito su Arbitrum sono:

dForce: un protocollo di infrastruttura DeFi.

Stargate Finance: un protocollo di liquidità completamente componibile.

Aave: un mercato monetario popolare.

Vesta Finance: un protocollo di prestito.

dForce

dForce (DF) si impegna a fornire l’infrastruttura DeFi nel web3 attraverso servizi di prestito, trading e staking. dForce è un DAO guidato dalla comunità con dForce USD (USX) come stablecoin al centro della sua matrice di protocollo. Questa stablecoin algoritmica implementa un modello basato su pool e vault con una politica di tassi di interesse ibridi. È alimentato da integrazioni da protocollo a protocollo e da un ponte cross-chain per facilitarne l’adozione. dForce fornisce anche servizi di prestito, staking, trading e bridge come parte della sua soluzione di infrastruttura DeFi all-in-one.

Stargate Finance

Stargate Finance (STG) è un protocollo di liquidità completamente componibile. Consente agli utenti di trasferire risorse attraverso blockchain e accedere ai pool di liquidità unificati del protocollo con una finalità immediata garantita. I prodotti chiave di Stargate sono i trasferimenti cross-chain, la fornitura di liquidità al suo protocollo omnichain, l’agricoltura di rendimento per i premi STG e lo staking per ricevere veSTG, il token di governance del protocollo. Stargate Finance ha oltre $ 100 milioni in TVL su Arbitrum.

Aave ·

Aave (AAVE) è un protocollo di mercato monetario DeFi e una piattaforma di prestito che consente agli utenti di prendere in prestito e prestare diverse risorse crittografiche. Gli utenti possono depositare le loro risorse crittografiche in diversi pool di liquidità e guadagnare interessi su di loro o prendere in prestito contro le loro partecipazioni crittografiche esistenti come garanzia. Aave è uno dei più grandi protocolli di prestito nella finanza decentralizzata e vanta oltre $ 30 milioni di valore totale bloccato su Arbitrum.

Vesta Finance

Vesta Finance (VSTA) è un protocollo di prestito che consente agli utenti di ottenere la massima liquidità contro le loro garanzie crittografiche senza pagare interessi. Gli utenti possono depositare diverse criptovalute come garanzia e mist VST, una stablecoin ancorata all’USD.

Il miglior mercato NFT su Arbitrum

Treasure DAO

Treasure DAO (MAGIC) è un mercato NFT che vuole colmare il divario tra NFT e DeFi. Il suo metaverso Bridgeworld è il prodotto di punta del protocollo, che offre funzionalità DeFi come lo staking e il mining di token MAGIC, la fornitura di liquidità e il trading di NFT sul mercato. Treasure DAO sta anche lavorando a un numero crescente di partnership con altri protocolli DeFi e progetti NFT.

Le migliori DApp su Arbitrum

Alcune delle migliori DApp su Arbitrum includono:

Dopex: un protocollo di opzioni decentralizzato.

Beefy Finance: un aggregatore di rendimenti.

Sperax USD: una stablecoin ibrida algoritmica e cripto-collateralizzata.

Jones DAO: un protocollo di liquidità delle opzioni.

Dopex ·

Dopex (DPX) è un protocollo di opzioni decentralizzato. Mira a massimizzare la fornitura di liquidità mantenendo al minimo le perdite per gli scrittori di opzioni. Dopex ha implementato un sistema di sconti per le perdite basato su opzioni esercitate per ogni epoca. Gli scrittori di opzioni ricevono sconti in base alle loro perdite percentuali e vengono pagati nel token di sconto del protocollo rDPX. Ciò consente agli scrittori di opzioni di impegnarsi in sofisticate strategie di trading che vanno oltre la normale copertura. Dopex vanta anche una costante innovazione sotto forma delle sue opzioni Atlantic e ha partnership con diversi protocolli DeFi come OlympusDAO e Jones DAO.

Beefy Finance

Beefy Finance (BIFI) è una piattaforma di ottimizzazione del rendimento multi-catena, in cui gli utenti possono guadagnare interessi composti sulle loro risorse crittografiche. Beefy Finance distribuisce fondi degli utenti bloccati in caveau in tutto l’ecosistema DeFi e applica diverse strategie di investimento per garantire il massimo rendimento possibile. Il token BIFI è la quota di entrate “idonea ai dividendi” in Beefy Finance con cui i titolari di token guadagnano profitti.

Sperax USD

Sperax USD (USDs) è una stablecoin algoritmica e un ibrido di stablecoin cripto-collateralizzato. Vanta un APY auto-compounding dell’11%. Il suo token di governance SPA può essere puntato per ricevere commissioni di protocollo e una quota di incentivi di auto-rendimento e staking degli USD.

Jones DAO

Jones DAO (JONES) è un massimizzatore di rendimento e un protocollo di liquidità per le opzioni. È costruito su Dopex e consente l’accesso con un clic alle strategie di opzioni per gli utenti che non vogliono gestire autonomamente i loro investimenti in opzioni. Jones DAO offre vault per più asset e profili di rischio.