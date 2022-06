Everscale: cos’è e come funziona

Everscale (EVER) è una blockchain di primo livello veloce e sicura in grado di gestire milioni di transazioni al secondo. Everscale è l’equivalente di un supercomputer virtuale, una funzione simile ad altre blockchain di livello uno come Ethereum. È emerso dalla creazione di Telegram Open Network (TON), un ecosistema decentralizzato incentrato sulla messaggistica istantanea (Telegram), l’archiviazione dei dati e altre applicazioni decentralizzate.

La blockchain Everscale è una blockchain partizionata con un massimo di 232 catene che elaborano le transazioni. La sua masterchain registra informazioni generali e valori di parametri dalle altre blockchain funzionanti, le cosiddette workchain. Le workchain vengono utilizzate per l’elaborazione delle transazioni e l’esecuzione di contratti intelligenti e possono ospitare diversi token. Le workchain stesse sono nuovamente divise in un massimo di 260 blockchain sharded, le cosiddette shardchain, che ospitano parte del carico di lavoro dalla loro workchain assegnata.

Ciò consente a Everscale di scalare fino al suo elevato throughput promesso e creare fino a 232 token, uno per ogni blockchain partizionata.

Come funziona Everscale?

Il design della catena sharded già impiegato da Everscale è simile a quello verso cui Ethereum sta attualmente costruendo. Everscale funziona come una catena proof-of-stake suddivisa in diverse catene partizionate per gestire il carico di potenzialmente diversi milioni di transazioni al secondo. Questa architettura consente a Everscale di sovraperformare di gran lunga le attuali catene leader di mercato poiché nessuna singola blockchain può elaborare così tante transazioni contemporaneamente.

L’architettura blockchain di Everscale è divisa in tre componenti principali:

La masterchain .

. Le workchain .

. Le catene di shardchain.

La masterchain contiene informazioni generali sull’intera rete e registra i valori provenienti dalle workchain. Fino a 232 workchain registrano le transazioni se vengono inviati token o eseguiti contratti intelligenti. Non tutte le workchain sono uguali. Ad esempio, catene diverse possono avere diversi formati di indirizzi di account, diverse macchine virtuali e diversi formati di transazioni.

Più workchain vengono attivate in base al carico della rete. Ad esempio, se c’è un carico elevato di transazioni, più workchain le elaboreranno.

Fino a 260 shardchain sono responsabili di un sottoinsieme di account e gestiscono una parte delle transazioni dalle workchain. Nel caso in cui sia necessario sostituire un blocco errato nella catena partizioni, è possibile aggiungere un nuovo blocco alla catena orizzontale, contenente le regolazioni necessarie. In questo meccanismo unico di Everscale, i blocchi non validi nelle shardchain possono essere sostituiti senza biforcare tutte le shardchain e rallentare inutilmente la rete.

Questa architettura blockchain consente la finalità della transazione sub-seconda di Everscale. Inoltre, Everscale consente di scrivere in Solidity e C ++ e possono essere creati fino a 232 token diversi. Il suo standard token TIP-3 personalizzato consente l’utilizzo delle funzionalità della rete, come la finanza decentralizzata (DeFi) e NFTs.

Gli individui possono iniziare a utilizzare Everscale acquisendo token EVER che possono essere archiviati in portafogli desktop, mobili o web e acquistati da diversi scambi centralizzati e decentralizzati. Inoltre, gli utenti possono eseguire il bridge da e verso Everscale utilizzando uno dei bridge consigliati come Octus Bridge. Everscale offre attualmente un importante scambio decentralizzato (DEX) in FlatQube, che ha yield farming, scambi di token e opportunità di staking.

Caratteristiche uniche di Everscale

Everscale ha diverse caratteristiche promettenti che sottolineano le sue capacità uniche.

Progettazione Blockchain partizionata

Con la sua architettura di workchain e shardchain, Everscale adotta un approccio diverso da tutti gli attuali leader nello spazio blockchain. Everscale si presta quindi a casi d’uso come l’elaborazione di transazioni su scala istituzionale, come per le società di carte di credito. In breve, Everscale potrebbe essere descritto come la blockchain che Ethereum sta cercando di diventare.

Throughput elevato e finalità di transazione rapida

L’elevato throughput e la finalità delle transazioni al di sotto del secondo di Everscale rendono la blockchain incredibilmente user-friendly. A differenza di catene come Bitcoin ed Ethereum, che richiedono agli utenti di attendere minuti per l’elaborazione del loro trasferimento, i trasferimenti su Everscale vengono regolati praticamente istantaneamente. In particolare in termini di potenziali casi d’uso come DeFi e NFT, Everscale vanta un vantaggio significativo rispetto ai suoi rivali.

Varietà di casi d’uso

Sebbene gli ecosistemi DeFi e NFT su Everscale siano ancora relativamente piccoli ad altre catene, ci sono già diverse piattaforme disponibili. FlatQube è il DEX leader della catena e Crypto Waifus e TON Punks sono le prime collezioni NFT su Everscale. Con l’aumento dell’utilizzo, questi sono destinati a crescere ulteriormente nel prossimo futuro.

Everscale Tokenomics

Il token EVER è il token nativo della blockchain Everscale e viene utilizzato per:

Picchettamento

Yield farming e fornitura di liquidità sui protocolli DeFi

Governance e voto nella comunità DAO

Commissioni di transazione come swap di token e token bridging

Pagamenti in applicazioni decentralizzate

EVER è un token inflazionistico con un tasso di offerta fisso. Ogni mese, due milioni di nuovi token EVER vengono emessi come premi validatori fino a quando EVER raggiunge un limite di cinque miliardi di token. L’attuale offerta circolante di EVER è di 1,23 miliardi. La distribuzione iniziale dei token EVER era la seguente: