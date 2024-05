Cos’è Fantasy Top? Il Gioco su Ethereum che Trasforma Crypto Twitter in uno Sport Fantastico

Fantasy Top è un gioco basato su Ethereum che ha catturato l’attenzione di milioni di utenti su Crypto Twitter.

Questo gioco, costruito sulla rete layer-2 Blast, combina elementi di sport fantastici con la community crypto, trasformando influenzatori crypto in protagonisti di un gioco competitivo.

Cosa è Fantasy Top?

Fantasy Top è essenzialmente un gioco clicker sociale che si ispira ai classici giochi di sport fantastici come il fantasy football. Invece di atleti professionisti, i giocatori scelgono tra 120 (e più) influenzatori crypto, trader, creatori di contenuti e personalità di Crypto Twitter. Ogni “eroe” del gioco ha la sua carta NFT, coniate sulla rete Ethereum layer-2 Blast.

Come Funziona

I giocatori acquistano e scambiano queste carte NFT, disponibili in vari livelli di rarità. Le carte possono essere potenziate acquisendo più copie di una versione di livello inferiore e scambiandole per una di livello superiore, che offre un moltiplicatore di punteggio maggiore. Nei tornei di Fantasy Top, i giocatori selezionano una formazione di cinque carte NFT e la bloccano. Il punteggio si basa sul coinvolgimento reale su Twitter degli “eroi”, amplificato dai moltiplicatori di punteggio delle carte, richiedendo una strategia sia nell’acquisto delle carte che nella scelta dei migliori tweeter crypto.

Premi e Ricompense

Le ricompense includono Ethereum (ETH), punti Blast Gold (che saranno utilizzati per il prossimo token BLAST) e punti FAN, che potrebbero portare a benefici futuri su Fantasy Top. Finora, il montepremi del primo “main competition” ha incluso oltre 150.000 dollari in ETH, potenzialmente più di 2 milioni di dollari in Blast Gold e altre ricompense per i giocatori.

Premi per gli Influencer

Gli influenzatori del gioco beneficiano anche delle vendite complessive dei pacchetti e delle commissioni del marketplace, ricevendo una parte dei profitti. Una settimana dopo il lancio del mainnet il 1° maggio 2024, Fantasy Top ha pagato 1,25 milioni di dollari in ETH agli eroi, insieme a un valore stimato di almeno 25.000 dollari in punti Blast Gold.

Partecipazione al Gioco

Per giocare a Fantasy Top, è necessario possedere carte NFT. Ogni giocatore deve avere almeno cinque carte per partecipare a una competizione. Le carte possono essere acquistate in pacchetti dinamici a un prezzo attuale di circa 0,4 ETH, oppure singolarmente dal marketplace NFT dell’app. Una volta impostata la formazione, si osservano i punti accumularsi in base al coinvolgimento su Twitter degli eroi scelti.

Futuro di Fantasy Top

Fantasy Top è ancora nelle fasi iniziali ma ha già annunciato piani futuri, tra cui l’introduzione di più eroi in-game, un miglioramento del modello di punteggio e una serie di sotto-competizioni. Il team sta lavorando anche per prevenire attività dannose, come il “botting” dei tweet degli eroi, che ha portato alla conclusione anticipata della prima competizione principale.

Conclusione

Fantasy Top sta rivoluzionando il modo in cui interagiamo con Crypto Twitter, trasformandolo in un gioco coinvolgente e competitivo. Con premi significativi e una community in crescita, il gioco ha il potenziale per diventare una piattaforma di riferimento nel mondo crypto.