Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cos’è l’inflazione?

In poche parole, l’inflazione è l’aumento dei prezzi nel tempo, rispetto al denaro disponibile.

In termini riconoscibili, una certa somma di denaro ti compra molto meno oggi, di quanto non facesse anni fa.

usiamo un esempio per capirlo meglio. Diciamo che oggi compri un panino alla griglia per 100 INR. L’inflazione annuale è del 10%. L’anno prossimo, lo stesso panino ti costerà 110 INR. Se anche il tuo reddito non aumenta almeno in base al tasso di inflazione, non sei in grado di comprare il panino o altri prodotti simili, giusto?

L’inflazione dice anche agli investitori quanto ritorno (%) i loro investimenti devono fare per mantenere il loro tenore di vita attuale/attuale.

Ad esempio, se gli investimenti in «X» restituissero il 4% e l’inflazione fosse del 5%, allora il rendimento reale dell’investimento sarebbe del -1% (5%-4%).

I fondi comuni di investimento ti danno opzioni di investimento che hanno il potenziale per dare rendimenti battuti all’inflazione! Puoi mirare a proteggere il tuo potere d’acquisto a lungo termine investendo nel giusto tipo di fondi comuni di investimento.