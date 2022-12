Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cosa influisce sulle prestazioni di un fondo comune di investimento?

Ogni regime di fondi comuni di investimento ha un obiettivo di investimento ed è gestito da un gestore di fondi designato, che è responsabile del rendimento ottimale del fondo per raggiungere tale obiettivo.

Questa performance è influenzata dalle decisioni prese dal team di gestione del fondo, nonché dai colpi di scena sul mercato, sia azionari che di debito. In genere, tutti i team di gestione dei fondi hanno un processo in atto che detta la scelta dei titoli nel portafoglio. Ed è la performance di questi titoli, in diverse condizioni di mercato, che finalmente detta la performance dello schema.

I team di gestione dei fondi fanno del loro meglio per prendere le decisioni giuste in base al prezzo, alla qualità, al rischio, alle finanze, ai flussi di notizie e agli sviluppi economici.

Un team che possiede solide capacità, processi forti ed esperienza rilevante è destinato a fare bene.

È tuttavia importante misurare le prestazioni rispetto a orizzonti temporali realistici: a lungo termine per i fondi azionari, a medio termine per i fondi ibridi o a brevissimo termine per i fondi liquidi.