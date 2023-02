Cos’è un servizio di recupero bitcoin? Funziona per le vittime di truffe di criptovaluta?

in

Se sei stato vittima di una truffa, sai che faresti qualsiasi cosa per recuperare i tuoi fondi persi. Per un uomo californiano, questo significava chiedere l’aiuto di uno “specialista del recupero della crittografia” dopo essere stato truffato dalla valuta Ether durante uno schema elaborato su YouTube.

Ma mesi dopo – e dopo aver pagato allo “specialista” l’equivalente di più di 20.000 dollari in tasse – la vittima ha dovuto affrontare una dura verità: era stato truffato ancora una volta.

Le criptovalute sono diventate obiettivi redditizi per truffatori, hacker e truffatori. A seconda della fonte in cui credi, le truffe sulle criptovalute costano alle vittime da 1 dollaro a 14 miliardi solo nel 2021.

Sfortunatamente, i truffatori non si accontentano di rubare le tue risorse crittografiche.

Una nuova razza di “servizi di recupero criptato” e “agenzie di recupero fondi” fraudolenti predano le vittime promettendo di recuperare i loro beni persi, ma invece rubare ancora di più alle vittime.

Quindi, come puoi individuare una truffa di recupero di criptovalute? E c’è un modo per recuperare in modo legittimo e sicuro la valuta digitale persa o rubata?

In questa guida, spiegheremo come funzionano queste truffe di recupero crittografico, come individuare le bandiere rosse di un truffatore e cosa fare se sei vittima di una truffa cripto.

Cosa sono i servizi di recupero delle criptovalute?

I servizi di recupero di criptovaluta promettono di recuperare fondi crittografici che sono stati persi o rubati, ad esempio Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin e altre criptovalute.

Ma mentre ci sono alcuni servizi di recupero legittimi – che possono aiutarti con il recupero di dati e password o ottenere l’accesso al tuo portafoglio Bitcoin, per esempio – la maggior parte di loro sono truffe.

Questi servizi fanno parte della più ampia categoria di truffatori di rimborso e recupero che affermano di indagare e scoprire beni persi o rubati. Questi truffatori prendono di mira persone che sono già state vittime, offrendo loro false promesse per recuperare i loro beni persi, a pagamento.

Sfortunatamente, ci sono molti modi per i truffatori di far sembrare legittimi i servizi fraudolenti online. Per esempio, potrebbero:

Avere un sito web dall’aspetto professionale che appare nei risultati di ricerca di Google. È relativamente facile creare un sito web e farlo apparire sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca. Cerca segnali di avvertimento come scarsa grammatica e loghi e grafica non professionali o dall’aspetto falso.

È relativamente facile creare un sito web e farlo apparire sulle pagine dei risultati dei motori di ricerca. Cerca segnali di avvertimento come scarsa grammatica e loghi e grafica non professionali o dall’aspetto falso. Scrivi falsi comunicati stampa che vengono raccolti dagli editori online. Molti notiziari pubblicano comunicati stampa direttamente dai servizi di distribuzione. I truffatori hanno iniziato a scrivere falsi comunicati stampa che vantano i loro (falsi) successi. Molti di questi vengono pubblicati non controllati.

Molti notiziari pubblicano comunicati stampa direttamente dai servizi di distribuzione. I truffatori hanno iniziato a scrivere falsi comunicati stampa che vantano i loro (falsi) successi. Molti di questi vengono pubblicati non controllati. Crea false testimonianze e storie di successo sui loro siti web o sui social media. La maggior parte dei truffatori pubblica false testimonianze e storie di successo con l’obiettivo di convincere le persone che il loro servizio è legittimo. I truffatori possono anche pubblicare queste recensioni false su siti web di terze parti in buona fede come Trustpilot.

In generale, gli unici servizi di recupero crittografico legittimi sono quelli che ti aiutano a recuperare la criptovaluta che possiedi, come il recupero di chiavi private da dischi rigidi danneggiati.

Qualsiasi “servizio di recupero” che afferma di utilizzare metodi di hacking, o addebita una commissione anticipata, è una truffa.

Come funzionano le truffe del servizio di recupero delle criptovalute

Le truffe del servizio di recupero di criptovalute coinvolgono criminali che promettono di recuperare la criptovaluta persa quando è impossibile farlo. Spesso assumono la forma di truffe a pagamento anticipato che addebitano commissioni anticipate per servizi che non vengono mai resi.

Ecco come funzionano generalmente le truffe di recupero crittografico:

Il truffatore prende di mira le persone che si sono già innamorate di una truffa contattandole direttamente o tramite annunci su siti web o social media. Queste società di recupero spesso si descrivono usando termini come “specialisti di recupero”, “catori di taglie di criptovaluta” o “servizi di recupero del portafoglio”. Le vittime di truffa vedono annunci nei risultati di ricerca o leggono gli account di recuperi riusciti su Reddit o Twitter e contattano l’organizzazione truffa per recuperare la loro criptovaluta. Il servizio addebita quindi una tassa iniziale, spesso centinaia o migliaia di dollari. In seguito, il truffatore continua ad addebitare commissioni aggiuntive per diverse settimane fino a quando la vittima non si rende conto che si tratta di una truffa. In alternativa, il servizio potrebbe pretendere di addebitare una percentuale dei fondi restituiti in caso di successo. Ma invece, cercheranno di rubare informazioni personali o ottenere l’accesso al portafoglio di criptovaluta della vittima sostenendo di aver bisogno delle loro parole di partenza come parte del processo di recupero. Queste informazioni possono quindi essere utilizzate per rubare l’identità della vittima, commettere ulteriori truffe o rubare più criptovalute attraverso frodi finanziarie.

Come sapere se un servizio di recupero di criptovalute è legittimo: 6 segnali di avvertimento

Quasi tutti i servizi di recupero di criptovalute sono truffe, specialmente quelli che promettono di restituire criptovalute che non possiedi più. Se vedi uno di questi segnali di avvertimento, ci sono ottime possibilità che tu abbia a che fare con un truffatore:

Chiedono una tassa anticipata prima di ricevere aiuto. Questo è il segno distintivo di una truffa di pagamento anticipato e un buon segno che hai a che fare con un truffatore. Alcuni truffatori chiederanno un deposito apparentemente piccolo in anticipo, ma aumenteranno la frequenza e le dimensioni delle richieste di pagamento nel tempo. Sostengono di avere un “accesso speciale” agli scambi di criptovalute. Uno scambio di criptovalute è un mercato digitale dove è possibile scambiare criptovalute. I truffatori spesso affermano di avere accesso backdoor a uno scambio tramite “connessioni” o qualche capacità di hacking che consentirà loro di rintracciare chi ti ha truffato e restituire i tuoi soldi. Questa è tutta una bugia. Chiedono la tua passphrase o altre informazioni sensibili. Se qualcuno chiede questo tipo di informazioni, significa che sta cercando di rubare la tua identità o accedere ai tuoi account. Chiedono la password e i dettagli del tuo conto bancario o del portafoglio crittografico per depositare le tue criptovalute “recuperate”. Come sopra, un truffatore chiederà l’accesso alla tua banca o al tuo portafoglio crittografico nel tentativo di rubarti più fondi. Non elencano un indirizzo fisico o l’azienda si trova al di fuori degli Stati Uniti. Le società truffate spesso non elencano un indirizzo commerciale. Se lo fanno, di solito è al di fuori degli Stati Uniti, non è un vero indirizzo o non sembra un vero luogo di lavoro. In questi casi, è sicuro presumere che si tratti di un’attività fraudolenta. Non hanno un numero di telefono, comunicano solo tramite piattaforme di messaggistica o hanno un indirizzo e-mail non professionale. Una persona d’affari legittima sarà felice di discutere i loro servizi al telefono ed è improbabile che conduca affari tramite app come Telegram o WhatsApp. Queste app sono generalmente utilizzate dai truffatori per mantenere l’anonimato ed evitare la possibilità di essere catturata dalle forze dell’ordine.

Mantieni le tue criptovalute al sicuro: fai attenzione a queste 5 truffe di recupero delle criptovalute

Le truffe di recupero di criptovalute sono in continua evoluzione. Se vedi una delle seguenti affermazioni, hai a che fare con una truffa.

1. “Storie di successo” dai clienti su Reddit e sui social media

I truffatori di recupero di criptovalute spesso creano account Reddit falsi (o usano account hackerati) per descrivere “storie di successo” inventate promuovendo i propri servizi. Offrono storie di sobrio sostenendo di aver perso i risparmi di una vita ma di essere stati salvati da un servizio di recupero.

Non farti truffare! Fai attenzione a queste bandiere rosse

I truffatori spesso si riferiscono a “esperti” su Instagram, WhatsApp , Telegram e app di messaggistica simili. Questa è una bandiera rossa immediata: i veri professionisti hanno molte più probabilità di utilizzare una combinazione di e-mail e chiamate dirette per condurre affari.

, Telegram e app di messaggistica simili. Questa è una bandiera rossa immediata: i veri professionisti hanno molte più probabilità di utilizzare una combinazione di e-mail e chiamate dirette per condurre affari. Gli account utilizzati per pubblicare le “storie di successo” sono nuovi di zecca, hanno pochissimi post o mostrano segni di essere stati rubati da un utente precedente.

Le “storie di successo” seguono tutte lo stesso modello con pochissimi dettagli sulle spese sostenute o sui metodi utilizzati per recuperare la criptovaluta. Usano il linguaggio emotivo per colpire persone sconvolte che cercano disperatamente di recuperare i loro investimenti persi.

2. E-mail false e ricevute contraffatti che mostrano criptovalute “recuperate”

Se viene preso contatto con un truffatore di recupero di criptovalute, probabilmente invieranno e-mail false progettate per convincerti che hanno davvero trovato la tua criptovaluta persa e che è in arrivo, non appena paghi.

Ad esempio, potrebbero inviare una foto di un portafoglio crittografico (probabilmente photoshoppato o strappato da Internet) che mostra il tuo presunto saldo. Ti faranno quindi pagare per la consegna dei fondi, cosa che non avverrà mai.

Non farti truffare! Fai attenzione a queste bandiere rosse

I truffatori usano spesso fornitori di servizi di posta elettronica gratuiti (come Gmail o Yahoo!).

I truffatori possono usare fotografie d’archivio, nomi falsi e credenziali false, che possono essere ricontrollate con una semplice ricerca su Google in molti casi.

3. “Hacker etici” che offrono di riavere le tue criptovalute

Gli “hacker etici” si offrono di hackerare i truffatori originali e rubare la tua criptovaluta in cambio di una commissione o una percentuale dei fondi restituiti. Tuttavia, di solito è impossibile trovare un’identità del mondo reale dalle informazioni disponibili tramite trasferimenti di criptovaluta.

Anche se fosse possibile scoprire l’identità del truffatore originale, è altamente improbabile che una figura di Robin Hood hackerasse e restituisse la tua criptovaluta per buona volontà. Se hanno la possibilità di hackerare e rubare le criptovalute di altre persone, molto probabilmente ruberebbero la tua.

Non farti truffare! Fai attenzione a queste bandiere rosse

Qualsiasi pretesa di essere in grado di hackerare la tua criptovaluta, invertire una transazione o forzare una chiave privata dovrebbe essere una bandiera rossa immediata. Non c’è modo di invertire una transazione una volta confermata sulla blockchain. Allo stesso modo, è quasi impossibile scoprire le identità dei truffatori per prenderli di mira.

Spesso, i truffatori non ti faranno domande chiave sul fatto che sia possibile recuperare le tue criptovalute. Invece, ti insaporeranno con promesse mentre fanno richieste sospette di informazioni o pagamenti.

4. Servizi di recupero di criptovalute che chiedono una commissione anticipata (o informazioni personali)

Questo è il tipo più comune di truffa di recupero delle risorse digitali e coinvolge il truffatore che chiede una commissione iniziale (normalmente piuttosto grande) prima di restituire la criptovaluta recuperata. In quasi tutti i casi, i truffatori chiederanno commissioni aggiuntive con il passare del tempo, citando diverse scuse per non restituire la criptovaluta.

Non farti truffare! Fai attenzione a queste bandiere rosse

I truffatori di pagamento anticipato spesso presentano richieste strane come commissioni iniziali, “donazioni” e richieste di pagamento o le tue informazioni personali.

I truffatori forniscono i motivi per cui le commissioni non possono essere pagate dopo che i soldi sono stati recuperati.

I truffatori spesso chiedono il pagamento in criptovaluta (specialmente valute più piccole e meno conosciute) per garantire che i trasferimenti siano non rintracciabili e non restituibili.

5. “guru” della ripresa, avvocati o forze dell’ordine sui social media

In queste truffe, i criminali fingono di essere cosiddetti esperti come avvocati, investigatori o agenti delle forze dell’ordine e promettono di recuperare i fondi rubati per te.

I truffatori si metterà in contatto sui social media per affermare che sono (o sanno) specialisti che possono recuperare le tue criptovalute perse.

Fanno affermazioni esagerate sui loro successi e cercano di convincerti che saranno in grado di compiere miracoli. Dovresti bloccare immediatamente questi utenti per evitare di cadere vittima di una truffa.

Non farti truffare! Fai attenzione a queste bandiere rosse

Questo tipo di truffatore invia messaggi non richiesti offrendo i loro “servizi”. Di solito hanno scoperto il tuo nome tramite un post sui social media o un rapporto di truffa pubblica e ti contattano già sapendo che sei una potenziale vittima. È altamente improbabile che le aziende reali inviino messaggi non richiesti, specialmente tramite piattaforme di social media.

Questi truffatori spesso ti fanno pressione sull’utilizzo dei loro servizi sostenendo che se non agisci in fretta, potresti perdere le criptovalute per sempre. In realtà, la criptovaluta è già persa, quindi è meglio tagliare le perdite che cadere vittima di una seconda truffa.

Ricorda: le agenzie governative legittime che indagano sulle frodi non ti chiederanno mai soldi e ti contatteranno tramite un indirizzo e-mail governativo, non attraverso i social media.

Puoi riportare i tuoi soldi o le tue criptovalute da una truffa di recupero?

La sfortunata realtà è che è quasi impossibile recuperare la criptovaluta rubata. Solo in casi specifici di danni hardware o perdita parziale delle chiavi la criptovaluta è potenzialmente recuperabile (ad esempio, se è parzialmente persa o inaccessibile in un vecchio dispositivo di archiviazione).

Se hai perso criptovaluta in una transazione inviandola a un conto su cui non hai alcun controllo, c’è molto poco che puoi fare per recuperare i fondi.

C’è un modo più sicuro per cercare di ottenere le criptovalute rubate?

Se sei vittima di una truffa di criptovaluta, è improbabile che vedrai mai più la tua criptovaluta. Tuttavia, ci sono passi che puoi fare per migliorare la tua sicurezza informatica, prevenire future truffe e forse recuperare le tue criptovalute perse.

Segnala la truffa al tuo scambio di criptovalute

Fornendo al tuo scambio dettagli importanti sulla truffa, potrebbero essere in grado di identificare i truffatori e impedire loro di perpetrare future truffe.

In rari casi, potrebbero essere in grado di congelare l’account dell’autore e potenzialmente restituire le criptovalute rubate.

Includi tutti i dettagli sui truffatori che hai, come come e quando è avvenuta la truffa e qualsiasi codice di identificazione della transazione (TXID). L’hash TXID fornisce informazioni critiche sull’ora, l’indirizzo di ricezione, gli importi e altro ancora.

Segnala la truffa alle autorità competenti

Segnalare le truffe alle agenzie governative aiuta a catturare i truffatori e a prevenire future frodi.

Monitorare e proteggere le risorse

È fondamentale garantire che nessuna informazione importante sia stata trasmessa ai truffatori. Se lo fosse, potrebbero essere in grado di rubare la tua identità o accedere a più delle tue risorse, incluso il tuo conto bancario o portafoglio crittografico.