Crypto: perché utilizzarle?

La criptovaluta ha guadagnato molta attenzione mainstream negli ultimi anni, ma sfortunatamente non sempre per le giuste ragioni. La debacle di FTX sarà una parte dolorosa della storia collettiva delle criptovalute per sempre.

Tuttavia, con l’aumento delle monete crittografiche come Bitcoin ed Ethereum, sempre più persone stanno iniziando a esplorare i potenziali usi della crittografia nella loro vita quotidiana.

Mentre le criptovalute sono ancora per lo più associate all’acquisto e alla vendita su scambi crittografici, i potenziali usi delle criptovalute vanno ben oltre le solite transazioni finanziarie quotidiane.

In questo articolo, esploreremo quattro modi interessanti in cui la crittografia viene utilizzata oggi, dall’invio di denaro all’estero al crowdfunding e altro ancora.

Donazioni di beneficenza

Un caso d’uso molto interessante per la criptovaluta è nel campo della filantropia.

Le organizzazioni di beneficenza possono utilizzare la criptovaluta per accettare donazioni e garantire trasparenza nelle loro attività finanziarie. La criptovaluta può essere utilizzata per tenere traccia di come vengono utilizzati i fondi donati e per assicurarsi che vadano ai destinatari previsti. Ciò può aumentare la fiducia nell’organizzazione di beneficenza e incoraggiare più persone a donare una parte sana dei loro guadagni crittografici.

Alcune delle più grandi organizzazioni di beneficenza del mondo, tra cui la Croce Rossa, United Way e Greenpeace accettano volentieri la tua donazione di criptovalute.

Inoltre, donare criptovalute direttamente a un’organizzazione potrebbe potenzialmente comportare una fetta più grande destinata alle cause che ti interessano. Questo perché secondo l’IRS, donare criptovalute non è un evento tassabile, quindi non realizzerai alcun guadagno o perdita quando donerai criptovalute.

In Canada è vero il contrario. Quando decidi di donare criptovalute in Canada, pagherai l’imposta sulle plusvalenze su qualsiasi profitto. Qualcosa da tenere a mente.

Rimesse internazionali

Un altro caso d’uso interessante per le criptovalute è nell’area delle rimesse internazionali.

L’invio transfrontaliero attraverso i canali tradizionali può essere costoso e richiedere molto tempo, con commissioni elevate e lunghi tempi di attesa.

Bitcoin e altre criptovalute offrono soluzioni per rendere le transazioni transfrontaliere più veloci ed economiche. Questo perché i trasferimenti di criptovaluta sono decentralizzati, il che significa che puoi bypassare le commissioni esorbitanti addebitate dalle banche e dai servizi tradizionali come Western Union. Ciò ha reso la crittografia un’opzione popolare per i lavoratori migranti che inviano denaro alle loro famiglie nei loro paesi d’origine.

Oltre ad essere più veloce ed economico, il destinatario del tuo trasferimento internazionale di criptovaluta non ha bisogno di essere il proprietario di un conto bancario. Puoi inviare criptovalute direttamente nel portafoglio del destinatario. Una volta raggiunto il proprio portafoglio, il destinatario può detenere la criptovaluta o decidere di incassarla.

Questo particolare caso d’uso per la crittografia può avere un impatto enorme sulle persone che non hanno accesso o hanno accesso limitato ai servizi bancari. Soprattutto se si considera il fatto che quasi due miliardi di persone rimangono unbanked in tutto il mondo.

Gioco online

Non solo la crittografia ha cambiato il modo in cui pensiamo all’invio e alla ricezione di denaro, ma ha anche cambiato il modo in cui pensiamo all’industria del gioco online. I giocatori di tutto il mondo hanno utilizzato la crittografia per acquistare nuovi beni virtuali, pagare servizi e aggiornamenti online e persino ricevere ricompense per essere arrivati alla fase successiva o essere l’ultimo uomo in piedi.

Uno dei modi più popolari in cui i giocatori spendono le loro criptovalute è effettuare acquisti in-game. Ci sono anche numerosi giochi là fuori che consentono ai giocatori di scambiare valuta virtuale o armi per token crittografici che possono essere incassati con denaro reale.

Crypto è diventato rapidamente parte integrante dell’industria dei giochi e ha fornito ai giocatori un maggiore controllo sulle loro esperienze e su come trascorrono il loro tempo dietro lo schermo. Ciò contribuirà solo a migliorare la qualità complessiva e la redditività dei giochi online in futuro!

Crypto Crowdfunding

“Cos’è il crypto crowdfunding?” ti sentiamo chiedere. Bene, in breve, il crowdfunding crittografico fornisce un’ancora di salvezza finanziaria a progetti, associazioni, start-up o persone che stanno cercando di generare fondi crittografici per sostenere e sviluppare le loro idee uniche.

Un esempio recente è il governo ucraino che si è rivolto al crowdfunding crittografico per aiutarlo a superare la brutale invasione iniziale dalla Russia. Il paese invaso ha pubblicato su Twitter gli indirizzi di diversi portafogli crittografici per accettare Bitcoin, Ethereum e Tether.

Meno di due settimane dopo che Putin ha iniziato la guerra in Ucraina, la comunità globale di criptovalute ha donato oltre $ 50 milioni in criptovalute per aiutare il governo ucraino e il suo popolo. Ad oggi, l’Ucraina ha ricevuto oltre $ 180 milioni in donazioni crittografiche, tra cui $ 5 milioni da Vitalik Buterin, il co-fondatore di Ethereum.

In conclusione, mentre l’acquisto e la vendita di criptovalute è l’uso più comune, la criptovaluta ha una vasta gamma di casi d’uso interessanti. Dalla memorizzazione del valore ai micropagamenti, dai giochi online alle rimesse, alla beneficenza, al crowdfunding e agli NFT, la crittografia ha una vasta gamma di applicazioni che vengono esplorate e sviluppate.

Mentre il criptoverso continua ad evolversi, possiamo aspettarci di vedere usi ancora più innovativi per questa risorsa digitale nel prossimo futuro.