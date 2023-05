in

Il prezzo di COTI dovrebbe raggiungere un prezzo massimo di $ 0,20 e un prezzo minimo di $ 0,12 entro la fine dell’anno 2023.

COTI Prezzo Previsione 2025

Entro la fine del 2025, il prezzo di COTI dovrebbe raggiungere un livello massimo di prezzo di $ 0,38. Il suo prezzo può raggiungere un livello di prezzo minimo di $ 0,32, secondo le previsioni di prezzo.

COTI Prezzo Previsione 2030

Secondo la previsione dei prezzi per il 2030, il prezzo di COTI può raggiungere livelli di prezzo massimo e minimo rispettivamente di $ 1,89 e $ 1,6.

Il COTI può raggiungere $ 10?

COTI ha attualmente un prezzo di $ 0,1. Pertanto, richiede di crescere di 100 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 10.

Inoltre, COTI ha raggiunto il suo prezzo massimo storico di $ 0,63 che ha raggiunto nel novembre 2021. Inoltre, è cresciuto di 6,77 volte in quattro mesi (cioè, dal prezzo più basso di $ 0,09 a luglio 2021). Pertanto, è cresciuto di 1,69 volte in un mese.

Pertanto, ha bisogno di un minimo di 59 mesi (poco meno di 5 anni) per raggiungere $ 10.

Tuttavia, COTI potrebbe richiedere più tempo di quanto calcolato a seconda delle condizioni macro e microeconomiche del mercato.

COTI raggiungerà $ 100?

COTI deve crescere di 1000 per raggiungere $ 100, considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 0,1.

Considerando la sua crescita di 1,69 volte in un mese, COTI richiederà un minimo di 591 mesi (poco più di 49 anni) per raggiungere un livello di prezzo di $ 100.

Tuttavia, potrebbe volerci un po ‘più di tempo se le condizioni economiche del mercato non si rivelano a suo favore. Quindi, non possiamo aspettarci che COTI raggiunga $ 100 nel prossimo futuro.

Tokenomics COTI e casi d’uso: cosa fa COTI Crypto?

COTI ha una fornitura massima di 2.000.000.000 di token, di cui 1.1108.643.952 token COTI sono già in circolazione (che è il 55% della fornitura totale). Di seguito sono riportati i principali casi d’uso dei token COTI:

I token COTI possono essere dichiarati per guadagnare premi.

Gli utenti possono partecipare alla governance della piattaforma Coti tenendo le monete COTI sui loro conti.

Previsione e previsione dei prezzi COTI: cos’è COTI?

COTI è un protocollo DAG (grafico aciclico diretto) che può essere utilizzato per l’elaborazione decentralizzata dei pagamenti.

Previsione e previsione COTI Prezzo: conto bancario COTI e carte di debito vanno in diretta

COTI ha introdotto un conto bancario cripto-friendly e una carta di debito VISA. Gli utenti possono registrarsi per un account utilizzando il loro nome, ottenere un IBAN e utilizzarlo per memorizzare i saldi in valuta fiat. Quindi, i titolari possono spendere tali saldi a livello globale presso qualsiasi commerciante che accetta pagamenti VISA online o offline.

Ecco come puoi aprire un conto bancario COTI e usarlo:

Per aprire un conto bancario COTI, clicca su questo link: coti.simplex.com.

Inserisci le informazioni richieste insieme all’indirizzo di consegna della carta.

Una volta inviato il modulo, la carta verrà consegnata entro 4-7 giorni lavorativi (in Europa).

Con il conto bancario COTI, puoi avere un IBAN personale che ti consente di trasferire fondi da e verso qualsiasi conto bancario nel mondo.

Puoi inviare e ricevere fiat e sarai anche in grado di memorizzarlo tramite l’app COTI Pay, oltre a convertire crypto in fiat e viceversa.

Inizialmente, COTI ha introdotto 3000 carte. 5.000 carte aggiuntive saranno introdotte nel 2° turno.

Dove acquistare COTI in Italia?

COTI può essere acquistato da più scambi crittografici negli Stati Uniti. Ecco alcuni importanti scambi che consentono di acquistare, vendere e scambiare funzionalità di COTI negli Stati Uniti: