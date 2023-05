Cardano raggiungerà $ 10 e $ 50?

Le discariche di balene si sono verificate con Cardano, probabilmente a causa di una correzione del mercato dopo le sue forti prestazioni o preoccupazioni sulla sua scalabilità e sui tassi di adozione.

Cardano raggiungerà $ 10? Analisi statistica

Ora, diamo un’occhiata a quanto tempo ci è voluto Ethereum per passare dalla capitalizzazione di mercato di $ 18 miliardi a $ 333 miliardi. Ethereum ha impiegato 4 anni per raggiungere $ 333 da $ 18 miliardi. Perché sarà più lungo?

Per Cardano è stato difficile finora, ma è stato lo stesso con i suoi concorrenti, Solana ed Ethereum. Il mercato delle criptovalute si è schiantato in modo massiccio e questo ha colpito tutte le principali criptovalute e anche gli altcoin. Cardano ha perso oltre il 65% del suo valore negli ultimi 12 mesi. Rispetto ad ADA, Ethereum è sceso di circa il 36% da gennaio 2022.

Uno dei motivi principali del difficile viaggio di Cardano quest’anno è a causa di un gran numero di concorrenti (ad esempio Solana o AVAX). Cardano ha un compito molto più difficile di guadagnare una quota anche se la sua crescita rimane elevata. Quest’anno, ad esempio, Cardano ha sottoperformato Ethereum ed è alla pari con Solana. Quindi, a differenza di Ethereum che aveva 2-3 principali concorrenti come Litecoin e Ripple, Cardano deve fare i conti con Ethereum stesso che ha risposto a ogni aggiornamento o innovazione Cardano con un aggiornamento stesso. Quindi Cardano potrebbe crescere, ma è improbabile che guadagni quote dal leader di mercato Ethereum. Quindi un 30% annuo è una stima di crescita equa per Cardano.

Al 30% annuo, ci vorranno 13 anni perché Cardano raggiunga $ 10

Previsione Cardano: Cardano raggiungerà $ 50?

Per raggiungere $ 50, ADA dovrà aumentare di 130 volte. A $ 50, la capitalizzazione di mercato di Cardano sarebbe di $ 1,7 trilioni. Se Cardano dovesse aumentare del 30% ogni anno, ci vorrebbero 19 anni per raggiungere $ 50. Non è pratico fare previsioni per questo tipo di periodi.