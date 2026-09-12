CPI USA: perché il dato di venerdì è così importante per i mercati

Il prossimo rapporto sull'inflazione USA potrebbe avere un impatto significativo sulle decisioni della Federal Reserve. Scopri perché il dato del CPI è così importante e cosa aspettarsi.

Il mondo finanziario è in attesa con il fiato sospeso. Venerdì alle 14:30 ora italiana, sarà pubblicato il rapporto sul CPI l’indice dei prezzi al consumo che misura l’inflazione negli Stati Uniti. Questo dato è particolarmente importante perché potrebbe influenzare le decisioni della Federal Reserve riguardo ai tassi di interesse.

Negli ultimi mesi, ogni pubblicazione del CPI è stata accolta con grande attenzione, ma questa volta l’attenzione è ancora più alta. La Federal Reserve si riunirà la prossima settimana per decidere sui tassi di interesse, e il dato del CPI potrebbe essere il fattore decisivo.

Cosa aspettarsi dal rapporto CPI

Il Core CPI che esclude le componenti energetiche e alimentari, è particolarmente importante perché fornisce un’indicazione più stabile dell’inflazione sottostante. Secondo il consenso di Reuters, si prevede un aumento dello 0,2% su base mensile e del 2,4% su base annua.

Tuttavia, i mercati sono già in fermento. Il CME FedWatch Tool che misura le aspettative dei mercati riguardo alle decisioni della Federal Reserve, ha aumentato le probabilità di un aumento dei tassi di interesse dello 0,25% dal 72,4% all’86,5% rispetto al 59,4% di una settimana fa.

L’impatto sui mercati

Un minimo scostamento dalle previsioni potrebbe innescare movimenti significativi nei mercati. I mercati preferirebbero un dato inferiore alle aspettative, che potrebbe indicare una stabilizzazione dell’inflazione. Tuttavia, un dato superiore potrebbe sigillare una decisione di aumento dei tassi già a settembre.

Anche il Bitcoin che ha raggiunto un valore di 77.457 dollari potrebbe essere influenzato dal dato. I mercati delle criptovalute sono notoriamente volatili e potrebbero reagire in modo significativo alle notizie.

Gli scenari possibili

Ci sono tre scenari principali che potrebbero verificarsi in base al dato del CPI:

1. Dato inferiore alle aspettative Questo potrebbe indicare una stabilizzazione dell’inflazione e ridurre la pressione sulla Federal Reserve per aumentare i tassi di interesse.

2. Dato in linea con le aspettative Questo potrebbe suggerire che l’inflazione è sotto controllo, ma non abbastanza da escludere un aumento dei tassi.

3. Dato superiore alle aspettative Questo potrebbe indicare un’inflazione più persistente del previsto e aumentare la probabilità di un aumento dei tassi.

In ogni caso, il dato del CPI sarà cruciale per comprendere la direzione futura della politica monetaria della Federal Reserve e l’andamento dei mercati finanziari.