Credem Link: Ottieni Buoni Amazon Fino a 200 Euro con il Nuovo Conto Online!

In un momento in cui i buoni regalo Amazon sono molto ambiti, Credem Banca lancia un’iniziativa che promette di attrarre nuovi clienti.

Con il progetto Credem Link Autunno 2025, gli utenti hanno l’opportunità di ricevere un voucher fino a 200 euro, semplicemente aprendo un nuovo conto corrente online. Questa offerta presenta requisiti specifici e modalità di attivazione.

Dettagli dell’iniziativa Credem Link

La promozione, valida fino al 30, invita gli interessati ad aprire un conto online utilizzando il codice promozionale BONUS200. L’iniziativa è strutturata in due fasi principali, ognuna delle quali offre la possibilità di ricevere 100 euro in buoni Amazon.

Primo voucher: le condizioni

Per ottenere il primo buono da 100 euro, i clienti dovranno effettuare spese complessive di almeno 2.000 euro utilizzando la carta di debito associata al conto entro il 31 marzo 2026. Gli utenti possono scegliere tra due tipi di carte: la Credemcard Internazionale Mastercard o la Credemcard Bancomat. La prima prevede un canone annuale dopo il primo anno, mentre la seconda è completamente gratuita.

Come ottenere il secondo buono regalo

Il secondo voucher da 100 euro potrà essere riscattato a condizione che venga accreditato lo stipendio o la pensione sul conto tra aprile e giugno 2026. Sarà inoltre necessario spendere un ulteriore importo di almeno 1.000 euro con la carta di debito. Credem provvederà all’invio di entrambi i buoni entro tre mesi dalla chiusura della contabilità della promozione, fissata per il 30 settembre 2026.

Vantaggi del conto corrente Credem Link

Il conto corrente online Credem Link si distingue per la sua convenienza, essendo a canone zero per tutti i clienti. Tra i servizi inclusi si trovano il servizio di Internet Banking, l’app Credem Mobile, e la possibilità di effettuare pagamenti di F24, MAV e RAV. Sono previsti anche bonifici verso paesi SEPA e non SEPA, con un costo di 50 centesimi per operazione.

Opportunità e vantaggi

Aprire un conto con Credem Link rappresenta un’ottima occasione per chi desidera gestire le proprie finanze in modo pratico e senza costi. Con l’aggiunta della possibilità di ricevere buoni Amazon, i clienti possono approfittare di un’iniziativa vantaggiosa, che unisce la comodità del banking online alla possibilità di ricevere premi tangibili.