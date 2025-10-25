Ranucci: Contro la Separazione delle Carriere per una Giustizia Veramente Indipendente nel Referendum

Recentemente, il giornalista d’inchiesta Sigfrido Ranucci ha subito un grave episodio di intimidazione, caratterizzato da un attentato esplosivo alla sua auto.

Tuttavia, questo evento non lo ha dissuaso dal partecipare all’assemblea generale dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), dove ha voluto inviare un messaggio di unità e collaborazione tra i professionisti del diritto.

Un messaggio di fiducia alla magistratura

Nel suo intervento, Ranucci ha enfatizzato l’importanza di mantenere uniti i membri della magistratura in questo momento critico per la giustizia italiana. Ha dichiarato: ‘Credo sia fondamentale che l’Anm inizi a riflettere in modo meno influenzato dalle correnti interne’, sottolineando come le divisioni politiche possano compromettere la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario. Per Ranucci, è essenziale che i magistrati operino per il bene comune e non secondo logiche di parte.

La questione della separazione delle carriere

Ranucci ha affrontato la delicata tematica della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Egli ha espresso la sua contrarietà a tale separazione, sostenendo che in molti paesi in cui è stata attuata, ha portato a una sottomissione della magistratura al potere politico. Secondo Ranucci, la democrazia si basa su equilibri fra poteri, piuttosto che su un sistema in cui uno prevale sull’altro.

Il rispetto per la magistratura nonostante le denunce

Nonostante le oltre 220 denunce ricevute, Ranucci ha manifestato un profondo rispetto per la magistratura italiana. Ha dichiarato: ‘Ho fiducia nella magistratura come cittadino’, evidenziando come la situazione attuale richieda riforme efficaci. Ranucci ha sottolineato l’importanza di approvare una legge sulle liti temerarie, argomentando che l’attuale normativa non funzioni adeguatamente e contribuisca a un abuso della giustizia.

Vincere sul campo, non per assenza di avversari

Ranucci ha chiarito di non voler ritirare le querele contro di lui. “Voglio vincere sul campo, non per l’assenza di avversari”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di dimostrare la verità attraverso il processo legale. Ha specificato che, quando un politico denuncia un giornalista sapendo che le informazioni riportate sono veritiere, dovrebbe affrontare le conseguenze delle proprie azioni.

La campagna referendaria e le sfide della magistratura

La partecipazione di Ranucci all’assemblea dell’Anm si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la libertà di stampa e per l’integrità della giustizia. La magistratura affronta una campagna referendaria contro la riforma della giustizia proposta dal governo, la quale prevede modifiche significative, tra cui la separazione delle carriere. Ranucci ha sottolineato che la difesa della giustizia non deve essere considerata come una battaglia politica, ma come un impegno per i diritti e per la democrazia.

Ranucci ha invitato i magistrati a comunicare ai cittadini il loro ruolo e il proprio operato, al fine di recuperare la fiducia nell’istituzione giudiziaria. ‘Dobbiamo spiegare perché crediamo nella Costituzione e nei valori che essa rappresenta’, ha affermato, esortando a un maggiore dialogo con il pubblico.

Il futuro della giustizia italiana, secondo Ranucci, dipende dalla capacità di tutti gli attori coinvolti di collaborare per preservare la libertà di stampa e garantire che ogni cittadino possa avere fiducia nel sistema giudiziario. Solo unendo le forze sarà possibile affrontare le sfide attuali e costruire un ambiente giuridico che sia rispettato e temuto, non solo per la sua severità, ma anche per la sua equità.