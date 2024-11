in

Un aumento significativo dei prestiti auto

Nel primo semestre del 2024, il mercato dei finanziamenti per l’acquisto di auto in Italia ha registrato un incremento notevole. Secondo l’ultimo report di CRIF, i prestiti finalizzati e il leasing per le automobili hanno visto un aumento del 7,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo trend positivo si riflette anche nell’importo medio dei finanziamenti, che è cresciuto del 5,7%, raggiungendo oltre 20.000 euro. Tali dati indicano una crescente fiducia dei consumatori nel settore automotive, nonostante le difficoltà generali del mercato.

Immatricolazioni in crescita

Il report evidenzia anche un parallelo incremento nelle immatricolazioni di auto nuove e usate. Nel primo semestre del 2024, le immatricolazioni di auto nuove sono aumentate del 5,4%, mentre quelle dell’usato hanno registrato un incremento dell’8,4%. Questo aumento delle immatricolazioni è un chiaro segnale di un mercato in ripresa, dove i consumatori sono disposti a investire in nuovi veicoli, supportati da opzioni di finanziamento più accessibili.

Il mercato del noleggio e le sue sfide

Contrariamente al trend positivo dei finanziamenti, il mercato del noleggio ha mostrato segni di contrazione, con una diminuzione dell’8% nel primo semestre del 2024. Questo calo è particolarmente evidente tra le persone fisiche, dove la maggior parte delle erogazioni è rivolta a clienti sopra i 50 anni. Le società di capitali, invece, continuano a dominare il mercato del noleggio, rappresentando oltre i due terzi delle erogazioni. La situazione attuale suggerisce che, mentre i finanziamenti per l’acquisto di auto stanno crescendo, il noleggio potrebbe necessitare di una ristrutturazione per attrarre una clientela più giovane e diversificata.

Le opportunità nel settore automotive

Antonio Deledda, Executive Director di CRIF, sottolinea l’importanza dei dati transazionali provenienti dall’Open Banking per la gestione del credito nel settore automotive. Con l’emergere del concetto di “Mobility as a Service”, si aprono nuove opportunità per le aziende disposte a innovare e adattarsi. Comprendere meglio le esigenze dei clienti permette di costruire relazioni a lungo termine e di offrire servizi personalizzati, integrando le tradizionali offerte di auto con soluzioni più moderne e flessibili.