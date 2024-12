Il contesto attuale del credito in Italia

Nel corso del 2024, il mercato del credito in Italia ha mostrato segni di crescita, con un incremento delle erogazioni di prestiti alle famiglie del 7,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo trend positivo è stato supportato da un aumento significativo dei prestiti personali, che hanno registrato un 11,2% di crescita, consolidando la ripresa iniziata a fine 2023. La Banca Centrale Europea (BCE) ha continuato a ridurre i tassi di interesse, creando un ambiente favorevole per l’accesso al credito.

Settori trainanti del credito

I prestiti finalizzati all’acquisto di autoveicoli e motocicli hanno contribuito in modo rilevante a questa crescita, con un aumento del 7,8%. Questo è in linea con l’andamento del mercato delle auto usate e delle immatricolazioni. Anche i finanziamenti per l’acquisto di beni e servizi, come arredo ed elettronica, hanno mantenuto volumi stabili, grazie anche ai finanziamenti “small ticket” che supportano l’eCommerce. Le operazioni di rateizzazione tramite carte di credito hanno visto un lieve recupero, con un incremento del 2,2%.

Mutui e surroghe: un mercato in ripresa

Un altro aspetto significativo è rappresentato dai mutui immobiliari, che hanno visto un aumento del 4,1% nelle erogazioni. Questo è stato alimentato dalla ripresa dei mutui per l’acquisto di abitazioni, che nel terzo trimestre hanno segnato un incremento del 14,2%. Le operazioni di surroga, che consentono ai mutuatari di trasferire il proprio mutuo a condizioni più vantaggiose, hanno mostrato un trend di crescita notevole, con un incremento del 59,1% nei primi nove mesi dell’anno.

Prospettive future per il credito in Italia

Guardando al futuro, le prospettive per il 2025 sembrano promettenti. Si prevede un miglioramento del mercato immobiliare e una continua crescita dei flussi di mutui per l’acquisto di abitazioni. Tuttavia, il contesto macroeconomico rimane incerto, influenzato dalle politiche fiscali e dalle tensioni geopolitiche globali. Gli esperti di CRIF avvertono che la qualità del credito sarà una priorità, con l’implementazione di nuove direttive che richiederanno una valutazione più rigorosa del merito creditizio. Nonostante queste sfide, la ripresa del potere d’acquisto e la riduzione dei tassi di interesse da parte della BCE potrebbero favorire un ulteriore ricorso al credito da parte delle famiglie italiane.