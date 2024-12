La crescita economica spagnola nel 2024

La Banca di Spagna ha recentemente annunciato un aggiornamento positivo riguardo le previsioni di crescita economica per il 2024, stimando un incremento del Prodotto Interno Lordo (Pil) pari al 3,1%. Questo dato rappresenta un segnale di ottimismo per il Paese, che si sta riprendendo da diverse sfide economiche e sociali. La revisione delle stime è particolarmente significativa, considerando che è avvenuta in un contesto di incertezze legate a eventi climatici avversi, come le inondazioni che hanno colpito il sud-est della Spagna il 29 ottobre.

Fattori di crescita e sfide attuali

Nel terzo trimestre del 2023, l’economia spagnola ha registrato una crescita dello 0,8%, sostenuta principalmente dai consumi delle famiglie e dalle esportazioni. Tuttavia, per il quarto trimestre, le previsioni indicano una crescita compresa tra lo 0,6% e lo 0,7%, leggermente al di sotto delle aspettative iniziali. La Banca di Spagna ha messo in evidenza l’incertezza riguardante l’impatto economico delle recenti inondazioni, stimato intorno a 0,2 punti percentuali di Pil. Questo fattore potrebbe influenzare le dinamiche economiche nel breve termine, ma non sembra compromettere le prospettive a lungo termine.

Prospettive future e stabilità economica

Guardando al futuro, le previsioni per il 2025 sono state rialzate al 2,5%, con un incremento di 0,3 punti percentuali rispetto alle stime precedenti. Per il 2026, si prevede una crescita stabile all’1,9%, mentre nel 2027 si prospetta un lieve rallentamento, con una crescita prevista dell’1,7%. Questi dati suggeriscono che, nonostante le sfide attuali, l’economia spagnola è sulla buona strada per una ripresa sostenibile e duratura, supportata da una solida domanda interna e da un aumento delle esportazioni.