Un settore in espansione

Nei primi sei mesi del 2023, il settore della bancassicurazione in Italia ha registrato un significativo incremento. I premi contabilizzati nel ramo Vita hanno raggiunto i 55,5 miliardi di euro, con un aumento del 16,3%. Anche il ramo Danni ha mostrato una crescita, segnando un +7,9% e arrivando a 23,8 miliardi di euro. Questi dati, emersi da una ricerca condotta da Excellence Consulting, evidenziano l’importanza crescente della bancassicurazione nel panorama finanziario italiano.

Strategie delle banche

Le banche italiane, tra cui i principali attori come Intesa Sanpaolo e UniCredit, stanno adottando strategie mirate per capitalizzare su questo trend. Secondo Gianluca Zanini di Excellence Consulting, la bancassicurazione sta vivendo una seconda giovinezza, con un focus sempre maggiore sul business assicurativo. Le banche non solo cercano di rafforzare la fidelizzazione dei clienti, ma anche di ottimizzare i loro modelli di business attraverso investimenti in formazione, comunicazione e digitalizzazione.

Internalizzazione e partnership strategiche

Nel settore Vita, le banche stanno sempre più orientandosi verso l’internalizzazione, con un aumento del 20% rispetto al 2018. Questo approccio consente di massimizzare la vendita delle polizze vita, incrementando la produttività delle reti di oltre il 25%. D’altra parte, nel settore Danni, le banche tendono a stabilire partnership strategiche a lungo termine con compagnie specializzate. Questa dualità di approccio permette alle banche di rispondere in modo più efficace alle esigenze dei clienti, offrendo soluzioni personalizzate e integrate.

Commissioni e ricavi in crescita

Un altro aspetto rilevante è l’importanza crescente delle commissioni legate alle coperture assicurative. Attualmente, queste commissioni rappresentano il 15,9% dei ricavi per le banche commerciali e il 29% per le banche reti. Questo aumento è anche il risultato della riduzione dei tassi d’interesse, che ha spinto le banche a cercare nuove fonti di guadagno. Le banche stanno quindi rivedendo le loro strategie di bancassicurazione, con progetti in corso per chiudere joint venture e creare compagnie captive, come nel caso di Banco BPM e UniCredit.

Nuove opportunità nel mercato

Il recente fallimento di Eurovita ha aperto nuove opportunità nel mercato bancassicurativo, creando dinamiche inaspettate. Le banche, ora più che mai, devono adattarsi a un contesto in continua evoluzione, cercando di cogliere le occasioni che si presentano. Le partnership tra banche e compagnie assicurative, come quelle tra UniCredit e Allianz, Credem e Reale Mutua, sono esempi di come il settore stia cercando di innovarsi e rispondere alle sfide del mercato.