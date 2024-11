Raccolta e crescita: i numeri di Fineco Bank

Nel mese di ottobre, Fineco Bank ha registrato un raddoppio della raccolta su base annua, raggiungendo circa 1 miliardo di euro. La raccolta gestita è stimata a circa 430 milioni di euro, con una significativa partecipazione della raccolta retail di Fineco Asset Management, pari a circa 460 milioni. Questi risultati sono stati recentemente comunicati dall’istituto, che ha approvato i dati finanziari del terzo trimestre.

Performance e strategie di crescita

Alessandro Foti, amministratore delegato di FinecoBank, ha sottolineato come i dati del terzo trimestre confermino un percorso di crescita costante per l’istituto, coinvolgendo tutte le aree di business. Le soluzioni offerte dalla rete di consulenti finanziari, supportate da Fineco Asset Management e da una piattaforma di consulenza evoluta, continuano a stimolare l’incremento delle commissioni nel settore investing. Inoltre, l’ampliamento della base clienti ha permesso al settore brokerage di mantenere livelli elevati di performance.

Prospettive per il futuro

Le stime per la raccolta di ottobre sono in linea con le aspettative, posizionando Fineco per chiudere il 2024 con un nuovo record di profitti. Nel mese, sono stati acquisiti 15.083 nuovi clienti, con un incremento del 27,9% rispetto all’anno precedente. I ricavi del brokerage sono stimati a circa 18 milioni di euro. Fineco ha riportato ricavi totali pari a 984,1 milioni di euro, con un aumento del 7,3% rispetto all’anno precedente, trainati dall’Investing (+11,7%) e dal brokerage (+11,4%).

Costi e utili: un’analisi approfondita

I costi operativi di Fineco Bank ammontano a 239,1 milioni di euro, con un incremento del 10,8% rispetto all’anno precedente. Il Cost/Income ratio si attesta al 24,3%, evidenziando la leva operativa dell’istituto. L’utile netto è pari a 490 milioni di euro, con una crescita del 7,9% rispetto all’anno precedente. Le masse gestite da Fineco Asset Management ammontano a 34,8 miliardi di euro, con una crescita significativa nelle classi retail (+25,7%).

Innovazione e nuovi prodotti

Fineco continua a sviluppare la propria gamma di prodotti, lanciando una nuova versione del Global Credit Coupon, che offre ai clienti un’esposizione al reddito fisso con protezione del capitale. Inoltre, è stata introdotta una nuova strategia di decumulo, Global Defense Target Passive, per accompagnare gradualmente i clienti verso l’azionario. L’istituto prevede ricavi record nel 2024, con un miglioramento del mix a favore delle commissioni, grazie all’incremento previsto nel settore investing.

Conclusioni e aspettative

Fineco Bank si prepara a un 2024 ricco di opportunità, con previsioni di crescita per i ricavi e un aumento del dividendo per azione. La banca sta valutando attentamente la distribuzione del capitale in eccesso, considerando la possibilità di una crescita del business superiore alle aspettative. Con una raccolta robusta e una continua acquisizione di nuovi clienti, Fineco si posiziona come un attore chiave nel panorama bancario italiano.