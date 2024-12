Crescita delle operazioni di m&a nel settore tech italiano nel 2024

Il panorama delle fusioni e acquisizioni nel tech

Nel 2024, il settore delle fusioni e acquisizioni (M&A) nel campo tecnologico ha registrato un notevole incremento, con oltre 6.600 operazioni annunciate in Occidente, per un valore complessivo di oltre 408 miliardi di euro. Questa crescita, pari al 26,6% rispetto ai 322 miliardi del 2023, è stata principalmente trainata dagli Stati Uniti, dove i volumi delle operazioni sono aumentati del 38,5%. In Europa, il settore tech ha rappresentato un terzo delle operazioni totali, evidenziando l’importanza crescente di questo comparto.

Il contesto italiano e le sue peculiarità

Contrariamente alla tendenza europea, l’Italia ha visto un numero di operazioni nel settore tech sostanzialmente stabile, con una leggera flessione dello 0,5% a 210 operazioni. Tuttavia, è interessante notare che il numero dei megadeal, ovvero le operazioni superiori a un miliardo di euro, ha mostrato una crescita significativa. Tra i principali affari, spiccano l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Fastweb per 8 miliardi di euro e l’acquisizione di TIM Sparkle da parte di Retelit per 700 milioni di euro.

Prospettive future per il settore tech italiano

Secondo le stime di Klecha & Co., nel 2025 si prevede un ulteriore aumento dell’incidenza del tech italiano sulle operazioni europee, sia in termini di numero che di valore. Questo trend è supportato dall’attività crescente del private equity, che ha visto un aumento del 47,6% delle operazioni rispetto al 2023. L’aspettativa è che il costo del debito continui a scendere, favorendo ulteriori investimenti nel settore. Stephane Klecha, co-fondatore di Klecha & Co., ha sottolineato come il tech italiano possa diventare un protagonista nel consolidamento europeo, attirando nuovi capitali e aziende pronte a investire nelle tecnologie necessarie per la digitalizzazione.