Inflazione annuale in Spagna: i dati di dicembre 2024

L’inflazione annuale in Spagna per il mese di dicembre 2024 è stimata al 2,8%, secondo l’indicatore anticipatore dell’Istituto Nazionale di Statistica (Ine). Questo rappresenta un aumento congiunturale dello 0,4% rispetto al mese di novembre, quando l’inflazione era al 2,4%. La crescita dei prezzi è principalmente attribuibile all’aumento dei costi dei carburanti, come evidenziato nella nota ufficiale dell’Ine. Inoltre, un contributo minore è derivato dai prezzi del tempo libero e della cultura, che hanno registrato una crescita maggiore rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Inflazione core e tendenze economiche

Oltre all’inflazione generale, anche l’inflazione core, che esclude i prodotti alimentari non trasformati ed energetici, ha mostrato un incremento, raggiungendo il 2,6%. Questo dato evidenzia un aumento di due decimi rispetto al mese precedente, suggerendo che le pressioni inflazionistiche potrebbero essere più diffuse di quanto inizialmente previsto. Gli economisti avvertono che un’inflazione persistente potrebbe influenzare le decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea, con possibili ripercussioni sui tassi di interesse e sull’economia in generale.

Performance della Borsa di Tokyo nel 2024

Il , la Borsa di Tokyo ha chiuso l’anno con un incremento del 19%, nonostante una sessione finale negativa causata dal calo dei titoli automobilistici e tecnologici. L’indice Nikkei ha registrato una flessione dello 0,96%, mentre il più ampio indice Topix ha perso lo 0,60%. Gli investitori restano cauti a causa delle tensioni geopolitiche e delle incertezze economiche globali, che continuano a influenzare i mercati. La performance positiva dell’anno è stata sostenuta da una ripresa economica post-pandemia e da un aumento della domanda interna, ma le prospettive per il futuro rimangono incerte.

Implicazioni per il futuro

Le recenti tendenze in Spagna e in Giappone offrono uno spaccato interessante delle dinamiche economiche globali. Mentre l’inflazione in Spagna continua a crescere, la Borsa di Tokyo mostra segni di resilienza nonostante le sfide. Gli analisti suggeriscono che le politiche economiche e monetarie dovranno adattarsi a queste nuove realtà per garantire una crescita sostenibile. Inoltre, è fondamentale monitorare l’andamento dei mercati e le reazioni degli investitori, poiché le incertezze geopolitiche potrebbero influenzare ulteriormente le economie di entrambi i paesi.