Il patrimonio delle famiglie italiane: un quadro in evoluzione

Negli ultimi decenni, le famiglie italiane hanno accumulato un patrimonio significativo, che è triplicato dal 1990, passando da 1.975 miliardi di euro a 5.692 miliardi nel 2023. Tuttavia, questo aumento è accompagnato da un calo del tasso di risparmio, sceso dal 28% negli anni Ottanta all’8,4% previsto per il 2024. Questo scenario evidenzia una contraddizione: mentre il patrimonio cresce, la capacità di risparmiare diminuisce, suggerendo un cambiamento nei comportamenti di consumo e investimento.

Il Forum AIPB: un’analisi delle sfide attuali

Il ventesimo Forum AIPB, intitolato “Il Private Banking per la crescita”, si svolgerà a Milano il 21 novembre. Questo evento rappresenta un’importante occasione per discutere le sfide e le opportunità del private banking in Italia. Secondo le indagini, la capacità delle famiglie di generare nuova ricchezza è diminuita, con flussi cumulati che sono passati da 1.746 miliardi di euro tra il 1996 e il 2009 a soli 950 miliardi negli anni successivi. Questo trend preoccupa gli esperti del settore, che vedono la necessità di un cambiamento radicale nell’approccio alla gestione patrimoniale.

Investimenti e allocazione della ricchezza

Un’analisi dettagliata della ricchezza italiana rivela che gran parte è concentrata in immobili (51%) e in liquidità (40%). Tuttavia, solo il 10% è investito in azioni, evidenziando uno sbilanciamento preoccupante. Le opportunità offerte dai mercati privati sono state in gran parte ignorate, limitando ulteriormente il potenziale di crescita. I leader del private banking suggeriscono tre aree chiave per ottimizzare la crescita della ricchezza: ridurre la liquidità, diversificare gli investimenti e allungare l’orizzonte temporale degli investimenti.

Il ruolo del private banking nella crescita economica

Il private banking non si limita alla gestione del patrimonio, ma funge da catalizzatore per la crescita economica. Supporta le piccole e medie imprese (PMI) italiane, migliorando la loro capacità di investimento e garantendo competitività e resilienza. I dati mostrano che il 23% dei clienti del private banking sono imprenditori, che utilizzano questi servizi per discutere strategie di crescita e gestione delle loro aziende. Questo legame tra private banking e sviluppo economico è cruciale per il futuro dell’Italia.

Prospettive future per il private banking

Le previsioni per il 2024 indicano un aumento delle masse gestite nel private banking, che raggiungeranno i 1.242 miliardi di euro, con un incremento del 12,8% rispetto all’anno precedente. Questo risultato è attribuibile a una raccolta netta significativa e all’ingresso di nuovi attori nel mercato. La sfida per il settore sarà quella di aumentare gli investimenti in azioni e nei mercati privati, per sfruttare opportunità non disponibili nei mercati tradizionali. Solo così il private banking potrà continuare a svolgere un ruolo fondamentale nella crescita economica italiana.