Le previsioni di UBS e Goldman Sachs

Secondo recenti analisi di UBS Group, il prezzo dell’oro potrebbe salire fino a 2.900 dollari l’oncia entro la fine del prossimo anno. Questa previsione si allinea con le aspettative di Goldman Sachs, che prevede un incremento simile. Le banche centrali stanno aumentando le loro riserve auree, un fattore chiave che sostiene questa previsione positiva. Gli analisti di UBS avvertono, tuttavia, che ci potrebbe essere un periodo di consolidamento a causa del rafforzamento del dollaro e delle preoccupazioni riguardanti un possibile aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti.

Fattori che influenzano il mercato dell’oro

Nonostante le incertezze, si prevede una ripresa del prezzo dell’oro, con un ulteriore aumento fino a 2.950 dollari l’oncia entro la fine del 2026. Gli analisti sottolineano che il sostegno ai prezzi proviene da continui investimenti strategici in oro e acquisti da parte del settore ufficiale. Questo avviene in un contesto di alta volatilità macroeconomica e persistenti rischi geopolitici. Nel 2024, l’oro ha già dimostrato di essere uno dei beni più performanti, raggiungendo record successivi prima di un calo post-elettorale negli Stati Uniti.

Il contesto attuale del mercato

Attualmente, l’oro spot è quotato intorno ai 2.630 dollari l’oncia, con un incremento del 28% quest’anno. Le previsioni di Goldman Sachs indicano che il metallo prezioso potrebbe toccare i 3.000 dollari l’oncia entro la fine del prossimo anno, grazie alla crescente domanda da parte delle banche centrali e ai flussi verso i fondi negoziati in borsa. UBS evidenzia che le autorità monetarie continueranno ad acquistare oro fisico per diversificare le loro riserve, specialmente in un contesto di rischi geopolitici e sanzioni. Molte riserve auree delle banche centrali rimangono relativamente piccole rispetto agli asset totali, suggerendo un potenziale di crescita per il mercato dell’oro.