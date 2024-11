Un contesto economico incerto

L’economia internazionale sta attraversando un periodo di crescita stabile, ma con elevati livelli di incertezza. Le tensioni geo-economiche, infatti, rappresentano un rischio significativo per molti paesi, inclusa l’Italia. Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel terzo trimestre del 2024, il prodotto interno lordo (Pil) italiano è rimasto sostanzialmente invariato rispetto ai tre mesi precedenti. Questo risultato è preoccupante, poiché si colloca al di sotto delle performance dei principali partner europei e della media dell’area euro.

Produzione e occupazione in calo

Un altro segnale preoccupante proviene dal settore manifatturiero. A settembre, la produzione ha registrato una diminuzione dello 0,4% rispetto al mese precedente, dopo un agosto caratterizzato da una variazione nulla. Questo calo nella produzione è accompagnato da una flessione dell’occupazione, che ha visto una diminuzione dopo tre mesi di crescita continua. Il calo ha interessato diverse categorie, inclusi uomini, donne e la fascia di età 35-49 anni, evidenziando una situazione di difficoltà per il mercato del lavoro italiano.

Inflazione e prezzi al consumo

In Italia, l’indice dei prezzi al consumo armonizzato ha mostrato una crescita più lenta rispetto alla media dell’area euro e alle principali economie europee. Questo andamento suggerisce che, sebbene ci siano segnali di inflazione, l’Italia sta affrontando una situazione di stagnazione economica che potrebbe influenzare negativamente il potere d’acquisto dei consumatori. La combinazione di una crescita economica stagnante e di un’inflazione moderata crea un contesto complesso per le politiche economiche future.

Le borse europee e il futuro dell’economia italiana

Le recenti sedute di mercato hanno mostrato un atteggiamento cauto da parte degli investitori, specialmente dopo la riunione della Federal Reserve. In questo contesto, Piazza Affari si è posizionata come fanalino di coda, con il Ftse Mib che ha registrato un calo dello 0,7%. Questo scenario mette in evidenza le sfide che l’economia italiana deve affrontare, non solo a livello interno ma anche in relazione all’andamento delle borse europee e alle politiche monetarie globali.