PayBox di MoonPay su Grok: come l’intelligenza artificiale rivoluziona i pagamenti in criptovaluta

MoonPay ha introdotto PayBox su Grok, il chatbot di X, permettendo agli utenti di effettuare transazioni in criptovaluta e utilizzare servizi aggiuntivi come prenotazioni

L’innovazione tecnologica continua a trasformare il modo in cui interagiamo con le criptovalute. Recentemente, MoonPay una società leader nel settore dei pagamenti in criptovaluta, ha annunciato il lancio di PayBox un portafoglio e strumento di pagamento basato su intelligenza artificiale integrato nel chatbot Grok di X.

Questa nuova funzionalità è disponibile a livello globale e consente agli utenti di effettuare una vasta gamma di transazioni in criptovaluta su diverse reti blockchain. Il lancio di PayBox su Grok rappresenta un passo significativo verso l’integrazione di strumenti finanziari avanzati nei chatbot basati su IA.

L’evoluzione dei chatbot finanziari

Negli ultimi due anni, diverse aziende del settore delle criptovalute e dei pagamenti hanno introdotto iniziative che permettono agli utenti di delegare attività finanziarie a agenti basati su IA. Tra queste, CoinbaseStripeVisa e Mastercard hanno annunciato soluzioni che vanno dai piccoli pagamenti online all’acquisto di criptovalute e al trasferimento di denaro.

Con PayBox, gli utenti possono anche utilizzare Kamino una piattaforma di prestiti in criptovaluta basata su Solana per ottenere rendimenti su USDC la stablecoin ancorata al dollaro emessa da Circle. Inoltre, l’applicazione permette di svolgere attività non legate alle criptovalute, come prenotare voli o tavoli al ristorante.

Le funzionalità avanzate di PayBox

“Grok prepara la transazione. L’utente la approva con una passkey. Il denaro viene trasferito”, ha dichiarato MoonPay in un comunicato stampa. Questa integrazione semplifica notevolmente il processo di pagamento, rendendolo più sicuro e conveniente.

L’annuncio di PayBox su Grok arriva pochi giorni dopo che MoonPay ha aggiunto una funzionalità di prestito in criptovaluta che consente agli utenti idonei di gestire prestiti e depositi tramite ChatGPT o Claude. Questa integrazione è limitata agli utenti al di fuori degli Stati Uniti, del Regno Unito, dell’Unione Europea e dell’Australia.

A luglio, MoonPay ha introdotto una piattaforma che consente ad aziende e istituzioni di scambiare e trasferire asset digitali su oltre 200 reti blockchain. Cinque mesi prima, l’azienda aveva rilasciato strumenti per sviluppatori che permettono agli agenti basati su IA di gestire autonomamente i portafogli e di effettuare operazioni di trading con le criptovalute.

La corsa agli agenti basati su IA

Il cosiddetto “commercio agentico” sta guadagnando terreno, con un numero crescente di aziende che sviluppano strumenti per aiutare gli agenti basati su IA a cercare, acquistare e pagare per conto degli utenti. Nel maggio 2025, Coinbase ha annunciato x402 un protocollo che consente agli agenti di pagare servizi online utilizzando stablecoin.

Stripe ha seguito l’esempio a dicembre con la sua Agentic Commerce Suite che fornisce alle aziende strumenti per vendere tramite agenti basati su IA. A maggio, Circle ha lanciato Circle Agent Stack un insieme di portafogli e strumenti di pagamento che consente agli agenti di detenere e spendere USDC nel rispetto di regole prestabilite.

Questo periodo ha coinciso con una più ampia tendenza nel settore finanziario verso il commercio basato sugli agenti. Nell’aprile 2025, Visa ha lanciato Intelligent Commerce un’iniziativa pensata per consentire agli agenti basati su IA di cercare prodotti ed effettuare acquisti utilizzando credenziali di pagamento tokenizzate. Nello stesso mese, Mastercard ha introdotto Agent Pay un servizio che permette agli agenti verificati di effettuare acquisti nel rispetto delle regole stabilite dai clienti.