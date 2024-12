in

Crescita del PIL nel terzo trimestre del 2024

Il Bureau of Economic Analysis ha recentemente pubblicato i dati definitivi sulla crescita economica degli Stati Uniti, evidenziando un incremento del 3,1% del Prodotto Interno Lordo (PIL) nel terzo trimestre del 2024. Questo risultato supera le stime precedenti, che indicavano un aumento del 2,8%, e rappresenta un miglioramento rispetto al 3% registrato nel trimestre precedente. La crescita è stata principalmente sostenuta da un’accelerazione nei consumi, che hanno visto un incremento del 3,7%, rispetto al 2,8% del trimestre precedente. Questo dato è indicativo di una ripresa della spesa da parte dei consumatori americani, un fattore cruciale per l’espansione economica complessiva.

Profitti aziendali e inflazione

Nonostante la crescita robusta del PIL, i profitti aziendali hanno mostrato un rallentamento, con un calo dello 0,4% rispetto al +3,5% del trimestre precedente. Questo potrebbe essere attribuito a pressioni sui margini, influenzate da vari fattori economici e di mercato. Per quanto riguarda l’inflazione, il PCE price index, una misura chiave, è sceso all’1,5%, mentre l’indice core ha registrato un +2,2%. Questi dati suggeriscono un contesto di bassa inflazione, che potrebbe influenzare le future decisioni di politica monetaria da parte della Federal Reserve.

Mercato del lavoro e performance delle borse

Le richieste di sussidio alla disoccupazione negli Stati Uniti hanno mostrato un calo superiore alle attese, scendendo a 220 mila unità nella settimana al 13 dicembre, rispetto alle previsioni di 229 mila. La media delle ultime quattro settimane si è stabilizzata a 225.500 unità, fornendo un quadro più accurato dello stato del mercato del lavoro. Tuttavia, le borse cinesi hanno chiuso in negativo, influenzate dalla cautela sui mercati globali e dall’approccio della Federal Reserve sui tassi. L’indice Hang Seng ha perso lo 0,5%, mentre Shanghai ha registrato un calo dello 0,36%.

Previsioni per il settore retail e investimenti

Nel settore retail, Conad prevede di chiudere il 2024 con un aumento del fatturato del 4,5%, raggiungendo 21,1 miliardi di euro. Il presidente Mauro Lusetti ha sottolineato la solidità e la crescita continua dell’azienda, che mantiene una quota di mercato del 15% in Italia. Negozi specializzati come PetStore Conad e TuDay Conad mostrano performance positive, contribuendo a questa crescita. Inoltre, il fondo di private equity ELTIF, gestito da EQUITA Capital SGR, ha ampliato il suo polo di eccellenza nella produzione di calzature di lusso femminili con l’acquisizione strategica di GT Emme, segnalando un interesse crescente per investimenti nel settore del lusso.