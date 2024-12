Un accordo strategico per la cybersicurezza

Leonardo, leader nel settore della difesa e della sicurezza, ha recentemente siglato un accordo strategico con Arbit Cyber Defence Systems, un’azienda danese rinomata per le sue soluzioni innovative nel campo della sicurezza informatica. Questa collaborazione si propone di progettare, sviluppare e certificare una soluzione cross-domain, in grado di soddisfare i complessi requisiti di cybersicurezza richiesti da programmi multinazionali e multi-dominio.

Progetti chiave coinvolti

Tra i progetti di rilevanza che beneficeranno di questa alleanza vi sono il GCAP, il programma per il caccia di sesta generazione, e l’AICS, dedicato ai veicoli da combattimento terrestri dell’Esercito italiano. Inoltre, il JOC-COVI, che riguarda la sala operativa del Comando Operativo di Vertice Interforze, e il Defence Cloud sono altri ambiti in cui la nuova soluzione di cybersicurezza avrà un impatto significativo. L’obiettivo principale è garantire un trasferimento sicuro e rapido di informazioni tra diversi livelli di classificazione e qualifica, in conformità con gli standard e le normative di sicurezza nazionali, europee e della NATO.

Rafforzare la sicurezza delle comunicazioni

Questa collaborazione rappresenta un passo cruciale nel rafforzare la sicurezza delle comunicazioni per operazioni multinazionali. In un contesto globale sempre più complesso e diversificato, è fondamentale che le informazioni sensibili siano protette in modo efficace. La sinergia tra Leonardo e Arbit Cyber Defence non solo migliorerà la sicurezza delle comunicazioni, ma contribuirà anche a creare un ambiente più sicuro per le operazioni militari e di difesa. La capacità di gestire informazioni classificate in modo sicuro è essenziale per il successo delle missioni internazionali e per la protezione delle infrastrutture critiche.