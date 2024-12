Raccolta netta in aumento

A novembre 2024, Banca Generali ha registrato una raccolta netta di 510 milioni di euro, segnando un incremento del 39% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo risultato porta il totale cumulato per l’anno a quasi 5,7 miliardi di euro, con una crescita del 13% rispetto al periodo corrispondente del 2023. Gian Maria Mossa, amministratore delegato del gruppo, ha sottolineato come questa chiusura di anno rappresenti un chiaro segnale di crescita, con flussi in aumento a due cifre e una gamma di offerta che continua a riscontrare un forte interesse tra i clienti.

Flussi e gestioni finanziarie

Il mese di novembre ha non solo confermato il trend positivo dei volumi, ma ha anche evidenziato l’importanza delle gestioni finanziarie e assicurative, sempre più riconosciute come un tratto distintivo del brand Banca Generali. I flussi negli Asset under Investment hanno raggiunto i 385 milioni di euro nel mese, con un totale di 2,8 miliardi dall’inizio dell’anno, segnando un impressionante aumento del 218% rispetto all’anno precedente. La domanda per le soluzioni gestite ha avuto un ruolo cruciale, con 323 milioni di euro raccolti solo nel mese di novembre.

Strategie di investimento e Opa su Intermonte

Inoltre, Banca Generali ha recentemente annunciato il lancio di un’Opa volontaria su Intermonte, una storica Sim milanese. Questo annuncio ha suscitato un grande interesse tra professionisti del settore e imprenditori. L’offerta prevede un corrispettivo di 3,04 euro per azione, con un premio del 21,9% rispetto al prezzo ufficiale. Mossa ha espresso ottimismo riguardo all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per avviare la collaborazione nei primi mesi del nuovo anno. Nonostante le uscite fiscali, le dinamiche commerciali attuali fanno ben sperare per una chiusura d’anno in ulteriore accelerazione.