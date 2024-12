Un’importante espansione per Satispay

A un anno dal lancio dei suoi buoni pasto, Satispay ha annunciato un’importante espansione della sua rete di accettazione. La società fintech, che ha rivoluzionato il modo di effettuare pagamenti, ha siglato un accordo strategico con il Gruppo Esselunga, uno dei leader nel settore della grande distribuzione in Italia. Questo accordo rappresenta un passo significativo per Satispay, che continua a crescere e a diversificare le sue offerte.

Vantaggi per i consumatori

Grazie a questa partnership, i buoni pasto di Satispay potranno essere utilizzati in oltre 190 punti vendita di Esselunga. Questo non solo offre ai consumatori una maggiore flessibilità, ma anche una comodità senza precedenti. I clienti potranno utilizzare i loro buoni pasto in un’ampia gamma di prodotti e servizi, rendendo l’esperienza di acquisto più semplice e accessibile. Angela Avino, Chief Business Development Officer di Satispay, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con il Gruppo Esselunga che rinnova l’impegno e la fiducia in Satispay.”

Un passo avanti nel settore dei pagamenti digitali

Questo accordo non è solo un traguardo per Satispay, ma segna anche un’evoluzione nel panorama dei pagamenti digitali in Italia. Esselunga, già partner di Satispay dal 2017, ha scelto di rinnovare la sua fiducia nell’azienda, dimostrando l’efficacia e l’affidabilità della piattaforma. Con l’aumento dell’uso dei pagamenti digitali, questa collaborazione è destinata a rafforzare ulteriormente la posizione di Satispay nel mercato, offrendo soluzioni innovative e convenienti per i consumatori.

Il futuro del supercalcolo in Italia

In un contesto di innovazione continua, è interessante notare che il consorzio italiano Innovate, guidato da Cineca, ha recentemente ottenuto il primo supercalcolatore industry-grade promosso da EuroHPC JU. Questa iniziativa non solo rafforza l’Italia nel settore del supercalcolo, ma accelera anche l’adozione dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie HPC in Europa. La sinergia tra fintech e supercalcolo rappresenta un esempio di come l’innovazione possa guidare il progresso in diversi settori, creando opportunità per le aziende e i consumatori.